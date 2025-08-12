Balean el frente de una vivienda en el marco de un conflicto familiar

Se trata de un grave caso que ya está siendo trabajado por las autoridades, quienes buscan devolverle la tranquilidad a los damnificados. No se trata solo de la balacera que los dejó atemorizados, sino que también recibieron el aviso de represalia y no descartan que haya otro episodio similar. La responsable se manifestó al respecto y no dudó en acudir a la Justicia a pesar de que se lo habían “prohibido”.

Todo comenzó en un domicilio ubicado en la intersección de la calle Condarco y Avenida República de Francia, llegando a la medianoche del domingo. Según contó la mujer que vive ahí con su marido y sus hijitos, pasadas las 23.40, cuando se disponía a ingresar a la finca, fue interceptada por un hombre de 24 años. Este estaba a bordo de su motocicleta FZ color roja y, desde lejos, les gritó: “No se metan con nosotros. Ahora voy a volver y los voy a cagar a tiros”.

Así las cosas, a los minutos cumplió con su promesa, volvió y efectuó entre 8 y 10 detonaciones de arma de fuego contra el frente de la vivienda. Milagrosamente no hirió a nadie y terminó dándose a la fuga. A pesar de ello, el temor estaba sembrado y se comunicaron con el 911 para reportar lo sucedido. Una vez que se entrevistaron con los agentes, la mujer indicó el contexto del ataque.

El tirador es el hijo de la ex pareja de su hermana, o sea, su ex cuñado. Este último hombre ejerció durante mucho tiempo violencia de género contra la damnificada. En la última golpiza, ella quedó con heridas de consideración y entre todos decidieron denunciarlo ante la Justicia. Esto les molestó y, para evitarlo, el golpeador mandó a su hijo a balear la correspondiente vivienda.

“Al momento del ataque ella estaba siendo asistida en la guardia del Hospital de Quilmes por los golpes. Creemos que vino hasta acá para que no hagamos nada ni denunciemos, son personas que se manejan de esa manera, se tapan entre ellos”, sostuvo la víctima de la balacera. Y agregó: “Esto pudo haber sido una tragedia, yo podría estar llorando por uno de mis hijos, o mis hijos por mí. No pasó, pero no tendría que suceder que una persona ande armada y dispare sin noción alguna”.

El caso está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 3 del Departamento Judicial de Quilmes. Investigan el hecho y se ordenó el relevo de las filmaciones de vigilancia, que captaron el ataque en manos del sujeto.