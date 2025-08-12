Detuvieron a dos sujetos a bordo de una moto robada

Los empleados del COM divisaron a los hombres en la intersección de las calles Deheza y Cosquín, pero cuando arribaron los uniformados ya no estaban allí. Sin embargo, el despliegue de móviles permitió que personal del Comando de Patrullas Avellaneda interceptara a uno de los sospechosos en Mansilla y San Lorenzo, y que otra unidad lograra la aprehensión del segundo implicado a pocos metros.

Paralelamente, otro patrullero localizó, en la intersección de Deheza y Larralde, el motovehículo abandonado en la vía pública. Tras cursar sus datos, se confirmó que se trataba de una Motomel 110 color negra, sin dominio colocado, con pedido de secuestro activo desde el 30 de julio de 2025, requerido por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 6 de Avellaneda–Lanús en el marco de una causa por robo automotor.

Los aprehendidos y el rodado secuestrado fueron trasladados a la Comisaría Avellaneda Cuarta para el cumplimiento de las diligencias judiciales correspondientes.