Banfield, anfitrión de la Copa Libertadores femenina

El estadio Florencio Sola, ubicado en Lomas de Zamora, fue seleccionado por la Conmebol como una de las dos sedes oficiales de la 17ª edición del certamen más importante del fútbol femenino sudamericano, ya que la otra será el estadio Francisco Urbano, que pertenece a Deportivo Morón.

Será la primera vez que el campo del Taladro sea sede de la competencia internacional, y también la segunda vez que el torneo se jugará en suelo argentino, algo que derivó en la manifestación de alegría por parte de las autoridades del club.

"Agradecemos especialmente a Claudio Tapia por su confianza y esfuerzo para que esto sea posible, como así también a la Conmebol y a toda la AFA por la confianza depositada en nuestra institución para ser anfitriones de un torneo histórico", expresó el club en un comunicado oficial.

Desde la dirigencia destacaron el trabajo de la Gerencia de Fútbol Femenino y del presidente de la institución como claves para lograr este reconocimiento internacional. "Este logro es resultado de la gestión del presidente y del trabajo de la Gerencia de Fútbol Femenino, que consolidan el crecimiento de nuestra disciplina y posicionan a Banfield en el plano internacional", agregaron.

El torneo contará con 16 equipos representantes de Sudamérica, entre ellos Boca Juniors y San Lorenzo, como exponentes de Argentina. Los encuentros, desde la fase de grupos hasta los playoffs, se disputarán en las dos sedes confirmadas.

Los clubes ya clasificados son, además del Xeneize y el Ciclón, Always Ready, de Bolivia; Corinthians, San Pablo y Ferroviaria, de Brasil; Colo-Colo y Universidad de Chile, de Chile; Libertad y Olimpia, de Paraguay; Alianza Lima, de Perú; Nacional, de Uruguay; y ADIFFEM, de Venezuela. En tanto, aún restan definir los representantes de Colombia (dos) y Ecuador (uno).

En las próximas horas se realizará el sorteo donde se definirán los cruces y días de competencia. En Banfield, los partidos se jugarán en el estadio Florencio Sola, ubicado en Peña y Arenales, lo que representa un hito para el fútbol femenino del sur del conurbano.