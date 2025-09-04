Lanús se llevó el Clásico del Sur con el Taladro en pleno Luis Guillón

El Granate supo lastimar a su rival en el predio de Luis Guillón y festejó para el delirio de los hinchas a pocos kilómetros de distancia de las instalaciones del Taladro.

El combinado comandado por Rodrigo Acosta se impuso por los goles de Thiago Balbuena y Thomas De Martis, de penal; en tanto que empató transitoriamente Luciano Gómez, aunque no le alcanzó para poder lograr un resultado positivo.

Con este tanteador, el club de la región, que ostenta 10 puntos en su haber, quedó a uno de los puestos de clasificación a la liguilla por la gloria en la Zona B; mientras que para los dirigidos por Fernando Cinto ( que cosechan 4 unidades) fue la sexta derrota, que los ubica anteúltimos en la Zona A.

¿Qué pasó en el partido? A los 24 minutos Alexis González desbordó a Marcos López y su centro atrás fue capitalizado por Balbuena, que a la carrera definió al palo de Joaquín Molina para la apertura del marcador, en torno a un desafío que ya venía siendo favorable para la visita.

Poco le duró la alegría al Granate, por lo pronto, porque a la media hora Evaristo Dieguiz cometió un error en la salida con el pie y Gómez definió por arriba para que festejara el Albiverde y lo gritaran los simpatizantes que se dieron cita en las inmediaciones de la cancha.

La victoria visitante llegó a los 16 minutos del complemento, con el penal que convirtió De Martis. El delantero de 17 años lleva 12 goles en 2025 y ya debutó en la Primera División por Copa Sudamericana frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, en tanto que viene de ser exponente de la Selección Argentina en las divisiones formativas.

"Contento porque el grupo suma de a tres y feliz por mis compañeros que me dan la confianza siempre", declaró el "Tanque" tras el triunfo en diálogo con Momento Granate, que ya espera por su chance en la máxima categoría o en la Copa Argentina, que tendrá a Lanús en escena el próximo lunes cuando se cruce con Argentinos Juniors por los cuartos de final.