Banfield debe saldar una deuda de 1.300.000 dólares para reforzarse y Troglio analiza su continuidad

El panorama económico ha impactado directamente en la continuidad de Pedro Troglio, el actual entrenador. El director técnico ha sido enfático al sembrar dudas sobre su permanencia si las deudas no se resuelven, pidiendo que al menos se mantenga la base del plantel. "Si seguimos inhibidos y no podemos traer a nadie, es complejo que siga, porque es necesario rearmar el equipo. Si puedo mantener a los jugadores que pedí para fortalecer el grupo, me gustaría quedarme", manifestó el DT.

Estas declaraciones encienden las alarmas, pues el club y el técnico desean darle continuidad al trabajo, pero el factor financiero resulta determinante. Como alternativa a esta situación, Troglio es un candidato fuerte para la Selección de Honduras, tal como confirmó José Ernesto Mejía, Secretario de la Federación de Fútbol de ese país.

La deuda más significativa es con Necaxa de México por la venta de Milton Giménez, un conflicto que asciende a 700.000 dólares y que el club busca resolver en el TAS. A esta se suman la inhibición del Insúa Group por el pase de varios jugadores (cerca de 300.000 dólares), y el reclamo de Luis Mago por salarios impagos, que obliga al club a abonar 215.000 dólares más intereses.

La cuarta y última inhibición que llegó recientemente es la de Atlanta United por el pase de Erik López, con un saldo pendiente de 156.552,55 dólares más intereses, aunque la dirigencia había informado previamente que se trabajaba en un acuerdo de pago.