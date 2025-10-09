Banfield le firmó el primer contrato profesional a su joya de 16 años, Sebastián Galeano.

Fue el presidente de Banfield, Matías Mariotto, quien confirmó la firma del contrato de esta joven promesa en diálogo con Código Banfield. El mediocampista es una de las principales figuras de la Séptima División y ya acumula diez partidos en el equipo de Reserva de Cinto. Se trata de un volante zurdo, hábil y de buena técnica, con capacidad para desempeñarse por ambas bandas. Su crecimiento en el último tiempo ha sido notorio, al punto que algunos estiman que podría ser sumado al plantel profesional en el mediano plazo.

El debut de Galeano en la Reserva se produjo el 6 de marzo en un empate sin goles ante Barracas Central por el Torneo Apertura, donde ingresó en el complemento y jugó 26 minutos. Su primer partido como titular ocurrió hace menos de un mes, en el encuentro ante Defensa y Justicia por la primera fecha del Torneo Clausura. En aquella ocasión, el juvenil estuvo en cancha durante 63 minutos.

La llegada de Sebastián Galeano al club se concretó en 2023, luego de ser seleccionado en las pruebas que Banfield realizó para su categoría. Rápidamente comenzó a sobresalir por sus cualidades. Hoy, a dos años de aquella prueba a la que llegó de la mano de su descubridor, Jorge López, el jugador sigue dando pasos firmes en busca de su máximo objetivo: debutar en la primera de Banfield y jugar en la Selección Argentina.