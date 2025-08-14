Banfield quiere dar vuelta la página ante Estudiantes de La Plata

El Taladro pretende ponerse de pie en el campeonato de la Liga Profesional de Fútbol y tratará de quedarse con una alegría en casa ante un pincha que viene de buenas. Durante la pasada fecha, Banfield perdió 2 a 1 contra Belgrano y lleva dos partidos sin ganar, tiene un triunfo y otro empate.

Para recibir al Pincha, podría contar con los mismos que cayeron en Córdoba, es decir: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Santiago Daniele e Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Martín Río y Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi.

Quien no será parte de la delegación es Di Luciano, el cual partió rumbo a Rusia para firmar con el CSKA Moscú. El Taladro vendió el 80 por ciento de su pase en 1,3 millones de dólares, con un contrato de cuatro años, más 600.000 dólares en objetivos.

Asimismo, el volante Brandon Oviedo está en buenas condiciones tras la operación de rodilla izquierda, luego que sufriera la grave lesión de la rotura del ligamento cruzado anterior en el partido contra Barracas Central, en el estadio Florencio Sola.

"Quería contarles que la operación salió muy bien, gracias a Dios. Ahora solo queda pensar en la recuperación y volver mejor que nunca", sostuvo Oviedo en sus redes.