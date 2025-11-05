Banfield sigue festejando su triunfo en el Clásico del Sur

El halago conseguido frente a un desconocido Granate fue el empujón que necesitaba el Albiverde para salir de la malaria y evitar a toda costa el peligro de descender, por lo que el delantero ex Guatemala indicó: "El objetivo era salvarse del descenso, estaba muy complicado. Sabíamos que lo podíamos afrontar, el equipo y el grupo que tenemos es bárbaro, eso lo valoro mucho. Ahora estamos metidos entre los ocho, vamos para arriba y por más".

En diálogo con TNT Sports, el protagonista remarcó la importancia de "ganar un clásico" porque "siempre tiene un sabor distinto" y dio cuenta de la angustia que vivió el plantel por mucho tiempo ante las dificultades de ganar: "Veníamos de partidos donde no nos estaban saliendo las cosas y con estos dos triunfos nos salvamos del descenso que era el objetivo. Desde el primer día que llegué se trabajó un montón para esto y se lo merece más que nadie".

Y agregó, sin ilusionarse: "De a poquito vamos sumando, ya nos metimos entre los ocho, tenemos un partido bravo con Aldosivi el próximo fin de semana con nuestra gente, sabemos que si ganamos estamos más cerca de asegurarnos el lugar. Estamos motivados después de ganar un clásico, el golpe anímico va a ser muy bueno y hay que disfrutarlo".