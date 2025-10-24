Piloto quilmeño logró su primer podio en la Clase 3 del Turismo Pista

Fontana fue protagonista en cada una de las salidas a pista de la divisional mayor, con un undécimo lugar en los entrenamientos y décimo en la clasificación general. En su serie En la serie, fue el más veloz y en la competencia se lució junto a Nicolás Pezzucchi, y ambos dieron un espectáculo tal en el que Fontana quedó como escolta.

"Cerramos la novena fecha de la mejor manera porque logramos un podio muy esperado después de un año muy duro para mí. Pudimos acomodarnos bien en los entrenamientos, clasificamos en una buena posición y ganamos la serie de forma contundente, por lo que fue la más rápida", señaló el corredor de Quilmes.

Y prosiguió con la explicación de su tremenda actuación: "En la carrera tiramos juntos con Pezzucchi para escaparnos y definir entre nosotros, pero él tenía un poco más, así que este segundo lugar es una victoria, porque nos reencontramos con la confianza y entendemos que trabajando siempre se sale adelante y estos son los frutos. Ya estamos pensando en La Plata a ver si alcanzamos el triunfo y arrancar bien fuertes el 2026".