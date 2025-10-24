Con presencia de la región, Argentina avanzó a semis en el Sudamericano U17

El elenco albiceleste, con la exponente de Lanús Renata Scordo Hernández, venció a su rival en la última jornada del grupo y recaló en el duelo previo de la final, con la ilusión de ir por el título.
La Selección Argentina de básquet venció por un contundente 83 a 41 a Bolivia y accedió a las semifinales del Sudamericano U17 que se desarrolla en Paraguay. Así, sueña con el título, con la expectativa de subirse a lo más alto del podio a nivel continental.
Con autoridad y regularidad, el combinado albiceleste, que tiene en la nómina a la joven Renata Scordo Hernández, de Lanús, cerró la fase de grupos con puntaje ideal tras superar a su contrincante de turno de forma contundente en la cuarta jornada del itinerario que se afronta en Asunción. Y ahora la delegación nacional tendrá jornada de descanso antes de retomar la acción el sábado, cuando participará del cruce de semifinales, vital para las aspiraciones a futuro, porque el certamen entrega tres cupos para la AmeriCup U18 del próximo año.
El inicio del partido mostró una dinámica equilibrada, con ambos seleccionados proponiendo un ritmo alto y ataques veloces. Argentina mantuvo su sello característico con una presión intensa sobre el balón y defensa extendida en toda la cancha para condicionar la salida rival.
Esa estrategia comenzó a rendir frutos promediando el segundo cuarto, cuando las dirigidas por Paula Budini capitalizaron las pérdidas bolivianas y desplegaron su propio ritmo en transición. En apenas cuatro minutos, la albiceleste firmó un parcial de 16-0 que le permitió despegarse en el marcador y encaminar la primera mitad con absoluta autoridad (40-23).
En el segundo tiempo, Argentina llevó su dominio a otro nivel. Con una defensa compacta y bien sincronizada, el equipo nacional neutralizó por completo las vías de ataque rivales y marcó el pulso del juego.
Esa solidez defensiva tuvo su correlato en el otro costado. El elenco argentino encontró fluidez en la circulación del balón, generó lanzamientos cómodos y diversificó sus vías de gol para que todas las jugadoras dejaran su aporte en el marcador.
La supremacía en la pintura fue determinante, en el que el 60% de los puntos provinieron desde esa zona, respaldados por una gran trabajo en los rebotes ofensivos (20). En el plano individual, Sofía González (14), Isabella Roldán (11) y Sofía Novoa (10) lideraron las estadísticas.
