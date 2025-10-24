Con presencia de la región, Argentina avanzó a semis en el Sudamericano U17

Con autoridad y regularidad, el combinado albiceleste, que tiene en la nómina a la joven Renata Scordo Hernández, de Lanús, cerró la fase de grupos con puntaje ideal tras superar a su contrincante de turno de forma contundente en la cuarta jornada del itinerario que se afronta en Asunción. Y ahora la delegación nacional tendrá jornada de descanso antes de retomar la acción el sábado, cuando participará del cruce de semifinales, vital para las aspiraciones a futuro, porque el certamen entrega tres cupos para la AmeriCup U18 del próximo año.

El inicio del partido mostró una dinámica equilibrada, con ambos seleccionados proponiendo un ritmo alto y ataques veloces. Argentina mantuvo su sello característico con una presión intensa sobre el balón y defensa extendida en toda la cancha para condicionar la salida rival.

Esa estrategia comenzó a rendir frutos promediando el segundo cuarto, cuando las dirigidas por Paula Budini capitalizaron las pérdidas bolivianas y desplegaron su propio ritmo en transición. En apenas cuatro minutos, la albiceleste firmó un parcial de 16-0 que le permitió despegarse en el marcador y encaminar la primera mitad con absoluta autoridad (40-23).

En el segundo tiempo, Argentina llevó su dominio a otro nivel. Con una defensa compacta y bien sincronizada, el equipo nacional neutralizó por completo las vías de ataque rivales y marcó el pulso del juego.

Esa solidez defensiva tuvo su correlato en el otro costado. El elenco argentino encontró fluidez en la circulación del balón, generó lanzamientos cómodos y diversificó sus vías de gol para que todas las jugadoras dejaran su aporte en el marcador.

La supremacía en la pintura fue determinante, en el que el 60% de los puntos provinieron desde esa zona, respaldados por una gran trabajo en los rebotes ofensivos (20). En el plano individual, Sofía González (14), Isabella Roldán (11) y Sofía Novoa (10) lideraron las estadísticas.