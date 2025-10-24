Banfield, con la mira en el Clásico del Sur

De momento, el DT Pedro Troglio analiza continuar con el mismo once, pero podría haber un cambio esquemático: si bien el 4-4-2 convenció al hincha en los últimos partidos, el orientador podría dar un giro defensivo, sobre todo porque Lanús tiene una eficiencia muy marcada en la red y necesita respaldo en la última línea. En las prácticas de la semana que viene podrá verse con claridad si dará un cambio.

Mientras tanto, el orientador dio cuenta de la suma necesidad que había de ganar contra Independiente Rivadavia de Mendoza y confió: "Este triunfo nos da alivio, nos permite llegar tranquilos al clásico, que es un partido especial para todos. No se puede llegar en condiciones precarias, sino más bien en una situación expectante. Creo que hemos sumado bastante, conseguimos 20 puntos, casi la mitad de las unidades y me parece bien. Lo que se hizo no es malo y hoy estamos expectantes en las dos tablas".