Banfield, con la mira en el Clásico del Sur

El DT Pedro Trogilio analiza repetir el mismo once en el encuentro con Lanús, que posiblemente se dispute el lunes 3 de noviembre.
Banfield aprovechará esta semana extensa, por el parate de la Liga Profesional debido a las Elecciones Legislativas 2025 y de este modo se enfoca exclusivamente en el duelo contra Lanús, de la próxima semana, que posiblemente se juegue el lunes 3 de noviembre. Mientras tanto, el plantel sigue con la puesta a punto rumbo al Clásico del Sur, que puede ser bisagra para su camino en la Zona A y además con mejores perspectivas para 2026.
De momento, el DT Pedro Troglio analiza continuar con el mismo once, pero podría haber un cambio esquemático: si bien el 4-4-2 convenció al hincha en los últimos partidos, el orientador podría dar un giro defensivo, sobre todo porque Lanús tiene una eficiencia muy marcada en la red y necesita respaldo en la última línea. En las prácticas de la semana que viene podrá verse con claridad si dará un cambio.
Mientras tanto, el orientador dio cuenta de la suma necesidad que había de ganar contra Independiente Rivadavia de Mendoza y confió: "Este triunfo nos da alivio, nos permite llegar tranquilos al clásico, que es un partido especial para todos. No se puede llegar en condiciones precarias, sino más bien en una situación expectante. Creo que hemos sumado bastante, conseguimos 20 puntos, casi la mitad de las unidades y me parece bien. Lo que se hizo no es malo y hoy estamos expectantes en las dos tablas".
