Once dotaciones de Bomberos para apagar el incendio de una casa

Estos episodios siempre generan conmoción en los presentes, por los peligros que traen y por los daños que se pueden llegar a causar. De hecho, los destrozos materiales fueron totales en la finca del damnificado, aunque quienes viven en los alrededores salvaron sus pertenencias de milagro. La rapidez con la que se movieron los bomberos fue clave y el trabajo en conjunto dio sus frutos.

Todo comenzó en una vivienda situada en la intersección de las calles Miguel Cané y Fornabaio, en el barrio La Vera, durante la mañana del jueves. Según explicaron testigos, al ver que la casa se consumía, llamaron a los rescatistas de inmediato y empezaron a evacuarse de sus domicilios. Si bien quisieron apagarlo por sus propios medios, de un segundo a otro se propagó y fue imposible realizarlo.

En total llegaron 11 dotaciones de Bomberos Voluntarios con un total de 20 agentes, provenientes de los cuarteles de Bernal, San Francisco Solano y La Florida, además de los de la base central. Tras luchar durante 40 minutos con el fuego, pudieron controlar el foco y empezaron a remover escombros y a emprender las tareas de enfriamiento para que el mismo no volviera a iniciarse.

Es importante resaltar que la casa estaba construida con materiales precarios y, para colmo, pertenecía a un acumulador. Todo esto dificultó el trabajo de los rescatistas, pero por suerte lograron apagarlo. El temor era que se propagara a las viviendas de los vecinos, ya que la magnitud fue importante. Sin embargo, eso no sucedió y a los pocos minutos pudieron retornar a sus hogares.

Los daños fueron totales en el domicilio afectado y el propietario no pudo retornar al mismo. Por otro lado, quienes viven en el barrio piden presencia de las autoridades frente a estos casos en los cuales existe acumulación de objetos, basura, escombro y demás, que pueden llevar a provocar este tipo de siniestros.