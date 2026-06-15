Berazategui: buscan a cinco pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata

El conductor de la embarcación se llama Alejandro Boscardin, de 28 años, en tanto que los otros dos hombres no lograron ser identificados.

Los implicados pretendían llevar a cabo una pesca deportiva de pejerrey, pero, al caer la noche, no volvieron al lugar donde dejaron estacionados sus vehículos.

Ante este escenario, Prefectura desplegó un semirrígido, el GC-73 Cabo Corrientes, el GC-75 Bahía Blanca, el avión PA-62 y medios terrestres para rastrillar la zona costera y la franja del Río de la Plata comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata, al tiempo que los familiares intentaron comunicarse con los tripulantes a través de la radiofrecuencia VHF y no obtuvieron respuestas.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone, caratuló el caso como "averiguación de paradero".