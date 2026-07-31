Provincia |

Caso Isabella: la hija mayor de Lucía Sosa denunció abuso sexual del padrastro

En el juicio por la muerte de Isabella Aguirre, en Villa Gesell, la joven de 19 años declaró que fue abusada por el padre de las dos otras menores fallecidas.

La hija mayor de Lucía Sosa, la mujer que se encuentra detenida por la muerte de Isabella Aguirre, la nena de 2 años que falleció por una broncoaspiración en la ciudad balnearia de Villa Gesell, declaró este viernes. La mujer denunció haber sido abusada sexualmente por Héctor Picart, padre de las otras dos menores fallecidas.

Érika Suárez, abogada de la joven Lucas Ruiz y la joven, informaron que Rocío, de 19 años, prestó testimonio ante el fiscal Juan Carlos Calderón e involucró tanto a su progenitora como a Picart en su relato.

"Este hecho ocurrió en una de las tantas revinculaciones cuando ella tenía 7 años. Él la habría abusado y Sosa miraba, no hacía nada. Después le advirtieron que no cuente nada", sostuvo la letrada.

Otro allegado al expediente consignó que la joven "aportó datos muy valiosos" y resaltó que el hombre se encuentra implicado en "delitos graves" y "la acción penal está vigente" porque las causas tramitan en el Departamento Judicial de Mar del Plata.

El caso por la muerte de Isabella fue caratulada como "abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo", tras la modificación efectuada por Calderón.

Los investigadores constataron que Sosa, de 43 años, presenta antecedentes por el deceso de otras dos hijas en 2016, Candela de cinco meses y Jazmín de 11 meses. pero resultó absuelta tras el juicio oral.

La autopsia será clave para determinar la causa de la muerte de la nena de 2 años ocurrida en Villa Gesell.

La autopsia será clave para determinar la causa de la muerte de la nena de 2 años ocurrida en Villa Gesell.

Declararon un médico y dos enfermeras

Profesionales del Hospital Municipal de Villa Gesell prestaron declaración ante el fiscal del caso para reconstruir la llegada de Isabella al instituto médico, la reacción de su madre y el desenlace fatal.

El médico relató, según la versión de Sosa, que le había dado la mamadera a Isabella, la dejó acostada en la cama y cuando fue a verla observó que se estaba ahogando.

ADEMÁS: Villa Gesell: el duro testimonio del hijo de la mujer investigada por la muerte de la beba

Acerca de cómo fue el procedimiento, se inició con la sustracción de la sustancia que la niña tenía en su organismo, la cual ya es analizada para constatar si es leche. Luego, le colocaron una sonda nasogástrica, la intubaron y durante una hora realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no lograron salvarla.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados