Caso Isabella: la hija mayor de Lucía Sosa denunció abuso sexual del padrastro

Otro allegado al expediente consignó que la joven "aportó datos muy valiosos" y resaltó que el hombre se encuentra implicado en "delitos graves" y "la acción penal está vigente" porque las causas tramitan en el Departamento Judicial de Mar del Plata.

El caso por la muerte de Isabella fue caratulada como "abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo", tras la modificación efectuada por Calderón.

Los investigadores constataron que Sosa, de 43 años, presenta antecedentes por el deceso de otras dos hijas en 2016, Candela de cinco meses y Jazmín de 11 meses. pero resultó absuelta tras el juicio oral.

La autopsia será clave para determinar la causa de la muerte de la nena de 2 años ocurrida en Villa Gesell.

Declararon un médico y dos enfermeras

Profesionales del Hospital Municipal de Villa Gesell prestaron declaración ante el fiscal del caso para reconstruir la llegada de Isabella al instituto médico, la reacción de su madre y el desenlace fatal.

El médico relató, según la versión de Sosa, que le había dado la mamadera a Isabella, la dejó acostada en la cama y cuando fue a verla observó que se estaba ahogando.

Acerca de cómo fue el procedimiento, se inició con la sustracción de la sustancia que la niña tenía en su organismo, la cual ya es analizada para constatar si es leche. Luego, le colocaron una sonda nasogástrica, la intubaron y durante una hora realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no lograron salvarla.