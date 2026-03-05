Preocupación por puma suelto en barrio cerrado de Berazategui

El hecho sucedió en el complejo Elcano, un lugar que linda con la calle 63, el acceso a la costanera de Hudson, y hacia el Sur con el comienzo de la zona de la Reserva de Biósfera que incluye el área costera y la Reserva de Punta Lara.

Todo se reveló gracias a la filmación de una cámara de vigilancia, que captó la imagen de un felino de grandes proporciones mientras merodeaba por el barrio cerrado. Eso hizo que los moradores del predio se pusieran en alerta.

En ese marco, arribaron los equipos de Fauna, Seguridad y de Defensa Civil tanto municipales como provinciales a fin de desplegar tareas de vigilancia y monitoreo con el objetivo de poder localizarlo y garantizar el bienestar tanto del animal como de la los residentes. Precisamente, informaron que la búsqueda estuvo centrada en sectores cercanos a la zona costera, dado que se presume que allí puede desplazarse.

Al respecto, desde la Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires pidieron a la comunidad tener "calma y actuar con cautela para evitar situaciones de riesgo o cualquier intento de agresión contra el animal". Asimismo, recordaron que, en caso de que visualicen un ejemplar, tienen que dar aviso de inmediato a los canales oficiales: el 911 (Emergencias) o el 103 (Defensa Civil).

En el procedimiento, participaron equipos técnicos de Fauna, personal de Seguridad e integrantes de Defensa Civil, los cuales diagramaron guardias activas en la zona hasta lograr la ubicación del puma y, de esa forma, ponerlo a resguardo conforme a los protocolos que se respetan en este tipo de casos.