Berni se encontrará con los jefes comunales de la Costa

Luego de que varias personas que tienen viviendas en municipios de la Costa Atlántica se mostraran preocupadas por posibles tomas como ocurrió en otros puntos de la Provincia (la más resonante es la de Guernica), Berni anticipó que se reunirá con los intendentes de esa región.

"Empezó el temor a que se ocupen las casas de la Costa. Le quiero decir a esa gente que hay un ministro de Seguridad que va a cuidar por sus derechos a la propiedad privada, que es inviolable", sostuvo el funcionario provincial.

El integrante del Gabinete del gobernador Axel Kicillof indicó que, tras la caravana que realizaron propietarios, se reunirá esta semana con los intendentes de la Costa Atlántica "para generar un mecanismo y garantizarle a todos los que tienen su casa en la Costa que se queden tranquilos".

"Mientras sea ministro de Seguridad, el derecho a la propiedad va a ser inviolable. Hay un Gobierno en la Provincia de Buenos Aires que va a cuidar sus intereses", subrayó el titular de la cartera policial en declaraciones radiales.

A la vez, aprovechó para ratificar su postura frente a la toma de tierras y le respondió al referente de la CTEP, Juan Grabois, quien había afirmado que "el que dice que ocupar es delito, miente". "Deberemos tener un Código Penal mentiroso", ironizó el ministro de Seguridad bonaerense.

Partido de la Costa

En tanto, Cristian Cardozo, intendente del Partido de la Costa, sostuvo: "Lo que se refleja en algunos medios nacionales con respecto a este tema no es la verdad de lo que se vive en ninguno de los municipios de la costa atlántica bonaerense. No existió nunca ningún tipo de episodio de estas características. Nosotros hemos tomado intervención en unos terrenos donde hubo algún intento de asentarse, pero inmediatamente actuamos con la justicia y la policía y resolvimos esas situaciones puntuales. Entendemos el temor de las personas que tienen propiedades en estos destinos turísticos, pero les llevamos tranquilidad porque nada sucedió y nosotros trabajamos para que no pase en ninguna de las catorce localidades que integran el partido de La Costa".