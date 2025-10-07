Unión igualó 2-2 ante CIDECO y sigue en la pelea por la permanencia

El conjunto dirigido por Lucas Luzuriaga mostró carácter y personalidad en un encuentro que tuvo todos los condimentos. Unión golpeó primero y, pese a los intentos del rival, logró mantener el control durante buena parte del juego. Sin embargo, algunos errores defensivos le permitieron a CIDECO igualar el marcador y rescatar un punto que también necesitaba con urgencia.

Con este resultado, la lucha por la permanencia sigue más ajustada que nunca. CIDECO y Unión de Ezpeleta acumulan 24 puntos, mientras que All Boys los sigue de cerca con 23. Más abajo aparecen El Talar con 21 y Parque con 15, en una tabla que tiene tres descensos confirmados a la D y cinco equipos comprometidos.

La próxima parada será determinante: Unión enfrentará a All Boys este sábado desde las 21 en Ferroviario, en un verdadero duelo directo por la permanencia. Será una final anticipada donde ninguno puede permitirse fallar.

Con seis fechas por delante, cada punto será vital para definir el futuro de la institución en la Primera C. Unión sabe que no hay margen de error y que deberá aferrarse a su gente, su localía y su espíritu competitivo para seguir soñando con quedarse en la categoría.