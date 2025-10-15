Bomberos de Echeverría criticaron a Gray por "utilizarlos políticamente"

La relación es tensa desde hace varios años. En 2023, los Bomberos denunciaron penalmente a varios funcionarios por "presuntos vínculos" con una patota que irrumpió violentamente en el Cuartel Central para hacer fracasar una asamblea. A mediados de este año, además, hubo otro conflicto por un predio que habían recibido como donación y que personas que se identificaron como enviadas por Gray intentaron quedarse con la propiedad.

A través de un comunicado institucional, difundido en sus redes sociales, los Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría criticaron al jefe comunal y candidato a diputado nacional por "utilizarlos políticamente" para hacer campaña de cara a las próximas elecciones. "La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría rechaza enfáticamente la utilización política de nuestra institución por parte del candidato a diputado nacional Fernando Gray, quien irrumpió en el Destacamento Nº 1 de 9 de Abril sin aviso ni coordinación previa, acompañado de su equipo de campaña con fines proselitistas".

En ese marco, reafirmaron que "nuestra institución no recibe ningún tipo de acompañamiento ni colaboración de las autoridades municipales. Por el contrario, el Municipio se niega a cumplir con el pago de las partidas que los vecinos aportan a través de la tasa de seguridad contra incendios y obstaculiza sistemáticamente los esfuerzos de la institución por generar recursos propios".

"Lamentamos profundamente que quienes deben velar por el bienestar de la comunidad apelen a este tipo de maniobras mezquinas, pretendiendo valerse del prestigio de una institución que tiene más de 70 años de trabajo desinteresado y de compromiso inquebrantable con la comunidad, la transparencia y los valores que nos distinguen desde el origen: honor, vocación y servicio". agrega el comunicado, donde también agradecen "el constante apoyo y la confianza de la comunidad, que nos impulsa a seguir sirviendo con el mismo compromiso de siempre".