Dos quilmeños pelean por el título en la Clase 3 del Turismo Pista

Leston y Hermida ya se sacaron la mochila de encima de ganar en la Clase 3 del Turismo Pista y por ende están habilitados a ir por el cetro de campeón, más allá que llevan la batuta en la tabla Martini, Possiel y Canapino, quienes ya suman las tres series necesarias y además ganaron al menos una carrera durante el año. También está en la conversación Tomás Vitar.

En caso de un triunfo de cualquiera de los pilotos mencionados, hay posibilidades de que se adelante el final del certamen y haya una temprana definición, a una fecha del final del campeonato y con varios puntos en juego.