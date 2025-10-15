Dos quilmeños pelean por el título en la Clase 3 del Turismo Pista

Martín Leston y Federico Hermida tienen posibilidades de acceder a lo más alto, pero deberán aprovechar sus chances a fondo en el trazado de Toay.
Se aproxima la fecha del Turismo Pista en el Autódromo de La Pampa y dos quilmeños se alistan como ganadores en la Clase 3 y con habilitación para pelear por el título y son Martín Leston y Federico Hermida, por lo que aprovecharán sus chances en el trazado de Toay. Si bien los lideres del certamen son Felipe Martini, Jorge Possiel y Matías Canapino, los dos estandartes de la región cuentan, aunque con menos posibilidades, con un triunfo reglamentario.
Leston y Hermida ya se sacaron la mochila de encima de ganar en la Clase 3 del Turismo Pista y por ende están habilitados a ir por el cetro de campeón, más allá que llevan la batuta en la tabla Martini, Possiel y Canapino, quienes ya suman las tres series necesarias y además ganaron al menos una carrera durante el año. También está en la conversación Tomás Vitar.
En caso de un triunfo de cualquiera de los pilotos mencionados, hay posibilidades de que se adelante el final del certamen y haya una temprana definición, a una fecha del final del campeonato y con varios puntos en juego.
comentar