En Quilmes definen el plantel para 2026

Los futbolistas cuyos contratos terminan en diciembre se presentarán esta semana a entrenar en el Centenario, aunque las prácticas formales comenzarán la próxima semana.
Quilmes atraviesa una modalidad de trabajo híbrida: algunos futbolistas, cuyos contratos vencen en diciembre, se presentarán esta semana a entrenar en el estadio Centenario y al mismo tiempo otros resuelven sus situaciones, ya que las prácticas formales se realizarán desde la próxima semana. El DT Alfredo Grelak mientras tanto habló con el nuevo presidente, Carlos Giulianetti, para solicitar contactos con jugadores que le interesan como refuerzos, tales como Julian Marcioni y Alan Bonansea de Patronato de Paraná y José Barreto, de Colón.
Los futbolistas que se entrenarán esta semana en el Cervecero serán Iván Ramírez, Juan Cruz Kaprof, Francisco Flores, Maximiliano Padilla y Fernando Torrent, los cuales ya hicieron tareas físicas. A todos ellos se les termina el contrato en diciembre y no seguirían en 2026.
En cuanto a los posibles refuerzos, el club tiene un presupuesto acotado, por lo tanto Grelak apuntó a viejos conocidos como Marcioni, Bonansea y Barreto.
Asimismo, hay casos como los de Ramiro Luna, quien se fue al fútbol de Ecuador, contó como esta su situación y reveló, en diálogo con Radio FMQ: "Todavía no pude hablar con nadie, pero voy a volver seguramente porque es el dueño de mi pase. Mis ganas están y en su momento si me fui era porque no me iban a tener en cuenta. En ese tiempo, acepté Orense, ya que en otro de la B Nacional no iba a jugar"
