En Quilmes definen el plantel para 2026

Los futbolistas que se entrenarán esta semana en el Cervecero serán Iván Ramírez, Juan Cruz Kaprof, Francisco Flores, Maximiliano Padilla y Fernando Torrent, los cuales ya hicieron tareas físicas. A todos ellos se les termina el contrato en diciembre y no seguirían en 2026.

En cuanto a los posibles refuerzos, el club tiene un presupuesto acotado, por lo tanto Grelak apuntó a viejos conocidos como Marcioni, Bonansea y Barreto.

Asimismo, hay casos como los de Ramiro Luna, quien se fue al fútbol de Ecuador, contó como esta su situación y reveló, en diálogo con Radio FMQ: "Todavía no pude hablar con nadie, pero voy a volver seguramente porque es el dueño de mi pase. Mis ganas están y en su momento si me fui era porque no me iban a tener en cuenta. En ese tiempo, acepté Orense, ya que en otro de la B Nacional no iba a jugar"