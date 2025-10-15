Racing, Independiente y SECLA definen objetivos

En Avellaneda, Racing Club recibirá a Newell's Old Boys en un duelo directo por meterse en la zona de playoffs. Una victoria de la Academia la dejaría a tiro de Camioneros, lo que inyectaría una gran dosis de suspenso a las últimas tres fechas restantes. El equipo racinguista sabe que ganar en casa es vital para seguir soñando con el título.

Por su parte, Independiente hará de local en Villa Modelo y se enfrentará a Pinocho. El Rojo quedó a 5 puntos de Barracas Central, el puntero, con 12 unidades aún en juego. Si bien el Guapo tiene dos partidos pendientes, el equipo de Avellaneda está obligado a ganar todo lo que le queda y esperar un guiño del destino y un traspié del líder para alcanzar la cima de la tabla.

El panorama más complicado es el de SECLA. El equipo que busca sostener la categoría jugará en condición de local ante Kimberley y podría sufrir el castigo de bajar de división en esta fecha. La situación es crítica: en caso de una derrota propia y de que San Lorenzo le gane a Boca Juniors como visitante, la diferencia de puntos con sus perseguidores se volvería matemáticamente inalcanzable, consumando el descenso del equipo.

La jornada de este jueves será crucial para el futsal de la región, que definirá sus aspiraciones de playoff y la lucha por la permanencia.