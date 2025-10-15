Un incendio obligó a la evacuación de alrededor de 25 familias

El lamentable episodio dejó bajo estado de conmoción a la comunidad por completo, ya que las columnas de humo y el olor penetrante se pudo sentir durante largas horas en gran parte de la ciudad, ya que ocurrió en pleno casco céntrico. Además de eso, los daños materiales fueron significativos y de milagro no se lamentaron heridos ni atrapados dentro del siniestro. Así las cosas, los bomberos trabajan con mucho cuidado ya que una de las paredes podría derrumbarse.

Todo comenzó en los minutos previos a las 22 del martes, en una fábrica de maniquíes ubicada en la intersección de las calles 885 entre 827 y avenida San Martín. Por causas que se desconocen, el fuego comenzó a llevarse puesto todo lo que tenía por delante en uno de los depósitos y se extendió por las paredes hasta llegar al techo. Los vecinos llamaron a los Bomberos Voluntarios de Solano y rápidamente acudieron varias dotaciones.

Los mismos estuvieron trabajando durante varias horas y montaron un operativo que atacaba las llamas desde la avenida y desde la calle 827. Por decisión de los rescatistas, fueron a las viviendas linderas al predio que quedaban en las cercanías del Arroyo Las Piedras y evacuaron a alrededor de 25 familias. El temor radica en que las casillas eran de madera y no querían que ocurriera una tragedia.

Por otro lado, a raíz de las altísimas temperaturas, uno de los muros quedó en peligro de derrumbe y tuvieron que impedir el paso por allí. Los vecinos del lugar quedaron en alerta y esperan las pericias de los investigadores para conocer el motivo del inicio del fuego y saber si la zona volverá a ser transitable. Es importante destacar que a los costados y en las cercanías hay una zona comercial importante que no quedó afectada.

Acudieron 50 bomberos, agentes de Defensa Civil, del Comando de Patrullas y profesionales médicos del SAME, que atendieron a los presentes. Sin embargo, milagrosamente no contaron heridos y no fue necesario el traslado de nadie a un centro de atención.

Las llamas estuvieron presentes en los 25 metros de frente por 10 de alto y los rescatistas celebraron el exitoso accionar ante semejantes dificultades. La justicia investiga al respecto y las pérdidas materiales del lugar fueron casi totales, mientras que las familias irán retornando a sus hogares de manera paulatina hasta confirmar que no hay más riesgos.