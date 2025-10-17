Bruno Duarte fue operado tras sufrir múltiples fracturas en el último partido de Temperley

El defensor, quien se lesionó ante Nueva Chicago, se sometió a una cirugía para reparar la fractura de tabique y del piso de la órbita izquierda.
El defensor de Temperley, Bruno Duarte, fue intervenido quirúrgicamente en las últimas horas debido a la grave lesión que sufrió en el encuentro ante Nueva Chicago, un golpe que le impidió estar presente en el duelo frente a Gimnasia y Tiro de Salta por los octavos de final del Torneo Reducido de la Primera Nacional. El marcador central, considerado uno de los puntos más altos del "Gasolero" durante la temporada, se fracturó el piso de la órbita izquierda, el tabique y los huesos propios de la nariz tras un fuerte choque en la victoria ante el "Torito" de Mataderos.
A pesar de la magnitud del golpe, Duarte logró completar el partido frente a Nueva Chicago. Sin embargo, quedó automáticamente descartado para la final en Salta, convirtiéndose en una baja sensible para el equipo de Rubén Forestello, que finalmente cayó 2 a 0 ante el Albo y quedó eliminado del Reducido.
De acuerdo con la información médica, el defensor se sometió el martes al "plan quirúrgico" necesario para reacomodar la nariz, corregir la deformidad y recuperar la función nasal. La recuperación estimada para este tipo de lesiones oscila entre las seis semanas y los tres meses, dependiendo de la gravedad y la necesidad de la intervención.
De esta manera, y ya sin competencia oficial, Bruno Duarte comenzará su pretemporada con la vista puesta en la próxima temporada, ya sea en Temperley o en otro club, contando con el alta médica de esta lesión.
