Bruno Duarte fue operado tras sufrir múltiples fracturas en el último partido de Temperley

A pesar de la magnitud del golpe, Duarte logró completar el partido frente a Nueva Chicago. Sin embargo, quedó automáticamente descartado para la final en Salta, convirtiéndose en una baja sensible para el equipo de Rubén Forestello, que finalmente cayó 2 a 0 ante el Albo y quedó eliminado del Reducido.

De acuerdo con la información médica, el defensor se sometió el martes al "plan quirúrgico" necesario para reacomodar la nariz, corregir la deformidad y recuperar la función nasal. La recuperación estimada para este tipo de lesiones oscila entre las seis semanas y los tres meses, dependiendo de la gravedad y la necesidad de la intervención.

De esta manera, y ya sin competencia oficial, Bruno Duarte comenzará su pretemporada con la vista puesta en la próxima temporada, ya sea en Temperley o en otro club, contando con el alta médica de esta lesión.