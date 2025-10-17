La Reserva de Quilmes celebró la obtención del campeonato

Los juveniles de la Reserva alcanzaron el éxito absoluto y le pusieron una curita al club en medio del caos y transición a nivel deportivo: la rama del plante profesional que participó en la Primera Nacional no cumplió con los objetivos de Reducido propuesto y padeció las esquirlas del miedo del descenso sobre el final de torneo, hecho que los pibes del Preliminar pudieron amalgamar con su ansiado título en la Tercera División.

Mientras tanto, la directiva trabaja fuertemente para levantar la inhibición para incorporar refuerzos en los dos próximos mercados de pases y se reunió en la sede de Guido y Paz para dar cuenta al resto de los integrantes los diferentes puntos a debatir sobre las áreas del club en las que están trabajando y pasando por un procesos de transición.