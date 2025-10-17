Cozzoni: "El objetivo de salvarse del descenso se cumplió"

El mediocampista de Los Andes, que se recupera de una lesión, reconoció que se podría haber hecho algo más para ingresar al Reducido. Su contrato finaliza en diciembre, y está a la expectativa de lo que puede ocurrir.
Los Andes sigue con el receso de la Primera Nacional y sus futbolistas analizan lo que dejó la temporada, que por cierto, resultó lejos de lo esperado y con muchos obstáculos por sortear. Por ejemplo, Gonzalo Cozzoni, quien se recupera de una lesión, pintó el cuadro de situación: "El objetivo que se había planteado, que era salvarse del descenso, se cumplió, después nos queda un sabor de que podíamos haber hecho un poquito más para entrar al Reducido, creo que hemos perdido muchos puntos que quizás fue algo que nos replanteamos después puertas adentro".
El protagonista hizo un balance y expresó algunas sensaciones generales: "De visitante no fue buena la campaña, fue una de las peores del Torneo, Realmente es una pena, porque no es lo que somos nosotros. Sabemos que podíamos haber dado un poco más y poder pelear un poco más arriba".
Mientras transita el último tramo de su recuperación, dio cuenta de su futuro, en diálogo con "Fútbol en Milrayitas: "Tengo contrato con Los Andes hasta diciembre, seguramente el alta la voy a tener antes de que se termine el vínculo, así que estoy tranquilo, vamos a ver qué pasa y ver también que decide el club".
