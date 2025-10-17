Cozzoni: "El objetivo de salvarse del descenso se cumplió"

El protagonista hizo un balance y expresó algunas sensaciones generales: "De visitante no fue buena la campaña, fue una de las peores del Torneo, Realmente es una pena, porque no es lo que somos nosotros. Sabemos que podíamos haber dado un poco más y poder pelear un poco más arriba".

Mientras transita el último tramo de su recuperación, dio cuenta de su futuro, en diálogo con "Fútbol en Milrayitas: "Tengo contrato con Los Andes hasta diciembre, seguramente el alta la voy a tener antes de que se termine el vínculo, así que estoy tranquilo, vamos a ver qué pasa y ver también que decide el club".