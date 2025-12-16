Cantante de Lanús regresó a los escenarios de Buenos Aires tras larga ausencia

Una nueva edición de la Semana Beatle se realizó en The Cavern y allí estuvo la cantante de Lanús con su banda Ram Beatles de Mar del Plata para repasar los mayores éxitos de los Fab Four en el histórico bar del Paseo la Plaza. Previamente, se habían presentado en La Beatle Jam llevada a cabo en Club Lucille de Palermo, a sala llena.

Entre los temas que entonaron estuvieron From me to you, Please Mister Postman, Twist and Shout, We can work it out, All my Loving, entre otros del repertorio de Paul Mc Cartney y George Harrison, a lo largo de dos sets acústicos de media hora cada uno. En esa misma jornada se presentó Taxmen, Javier Chiesa, Revolvers, The rocket Boys, Loop infinito, Black Friday, CPM y La Banda de San Francisco.