Cascallares mantuvo encuentro con vecinos y comerciantes de San José

La reunión, que se llevó a cabo en la calle Salta al 600, contó también con la presencia del secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone, y del delegado y concejal electo Humberto Morelli.

En ese sentido, durante el encuentro se repasaron las obras y mejoras ejecutadas en San José y se planificaron también nuevas acciones para seguir fortaleciendo una de las zonas comerciales más importantes de todo el distrito.

"Participamos de una importante reunión con vecinos y referentes comerciales de la querida localidad de San José para seguir trabajando en conjunto y planificando más obras, mejoras y servicios, siempre con el compromiso de acompañar el crecimiento y el desarrollo local", sostuvo Cascallares.

El jefe comunal recordó que allí se ejecutaron numerosas obras en distintos frentes, entre las que destacaron 125 nuevas cuadras de asfalto, entre ellas en arterias clave como Bynnon, Cardenal, Piedra Buena, El Tordo, Picaflor, La Rioja y Jorge, además de una importante obra hidráulica en el centro comercial de la calle Salta y en el casco histórico de la localidad.

También se repavimentaron calles estratégicas como Salta y Catamarca y se consolidaron con fresado 25 cuadras de los barrios San Ramón y La Gloria.

Otro punto importante de la conversación fue el hecho de que la localidad alcanzara el 100 por ciento de cobertura de alumbrado público con tecnología LED y sumaran nuevas herramientas para la prevención del delito, como las cámaras de seguridad, 30 alarmas vecinales, 2 tótems, 10 corredores escolares y 5 Paradas Seguras.

Finalmente, en materia sanitaria se amplió el Centro de Atención Primaria 11 La Gloria y se inauguraron los nuevos CAPS San José II y el CAPS 32. En educación se construyeron los nuevos Jardines de Infantes 965 y 40, se abrió la Escuela de Educación Estética 1 en la calle Cronscripto Cardozo y se sumaron nuevas aulas en los Jardines de Infantes 949, 72 y 50.