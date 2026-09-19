La Feria del Libro de La Matanza abrió su 19ª edición

El intendente Fernando Espinoza inauguró junto a la vicegobernadora Verónica Magario la Feria Municipal del Libro “Primavera de Libros”, que se extenderá hasta el 21 de septiembre con entrada libre y gratuita
Con una amplia programación cultural y educativa, La Matanza inauguró la 19ª edición de su Feria Municipal del Libro “Primavera de Libros”, que se desarrollará hasta el 21 de septiembre en la Plaza General San Martín de San Justo. El encuentro, con entrada libre y gratuita, reúne a escritores, periodistas y artistas junto con espectáculos, exposiciones y diferentes propuestas destinadas a toda la familia.
El acto inaugural fue encabezado por el intendente Fernando Espinoza junto a la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y la secretaria de Cultura local, Silvia Francese. También participaron la bailarina y coreógrafa Mora Godoy y el cantante Fabio Santana, además de integrantes de coros, orquestas y diferentes espacios artísticos del municipio.
Durante la apertura, Espinoza destacó el crecimiento que tuvo la propuesta y recordó las cifras alcanzadas en la edición anterior. “La Feria del Libro de La Matanza es la fiesta de la cultura de nuestra ciudad. El año pasado, más de 120 editoriales y 500 mil personas visitaron la Feria, que es totalmente gratuita”, sostuvo.
El jefe comunal invitó a participar no solo a los habitantes del distrito, sino también a vecinos de otros municipios bonaerenses y de la Ciudad de Buenos Aires. Según señaló, la convocatoria de la edición pasada trascendió ampliamente las fronteras de La Matanza.
“Estamos muy orgullosos porque hoy la Feria del Libro de La Matanza es la de mayor magnitud de la Argentina y es totalmente gratuita para toda nuestra gente”, afirmó Espinoza. Según detalló, durante los diez días habrá actividades para chicos, adultos y adultos mayores, además de presentaciones de escritores, periodistas y artistas.
La programación concluirá el 21 de septiembre, en coincidencia con el Día del Estudiante y de la Juventud, con espectáculos especialmente destinados al público joven.
Por su parte, Magario puso el foco en el desarrollo alcanzado por la iniciativa y en su relación con la educación. La vicegobernadora sostuvo que la Feria “se ha convertido en la más convocante e importante” y destacó particularmente la participación de estudiantes de las escuelas del distrito.
Durante la jornada inaugural también hubo un fuerte protagonismo de los artistas locales. Participaron los Coros y Orquestas de La Matanza, la Banda de Música Municipal, el Taller Intensivo de Teatro Musical de la Casa de Cultura de Ramos Mejía, el Estudio de Danza y Arte Alas y el Taller Alegría. Además, fueron reconocidos los ganadores de distintos certámenes culturales.
Uno de los momentos destacados fue la participación de Mora Godoy y su compañía. Espinoza calificó a la bailarina como “embajadora cultural de la Argentina” y valoró su presencia en una nueva edición del encuentro.
Godoy, en tanto, recordó el programa de becas gratuitas de capacitación artística impulsado junto con la Fundación Banco Provincia. Explicó que varios de los jóvenes que participaron de la inauguración se formaron a través de esa iniciativa y anunció que las becas continuarán el próximo año con una nueva camada de estudiantes.
La secretaria de Cultura, Silvia Francese, reivindicó la decisión del municipio de sostener la actividad cultural. “Hoy elegir estar entre libros es un acto de muchísima convicción”, señaló, y aseguró que desde el distrito la cultura es considerada “una inversión” y “un derecho”.
Espinoza también resaltó el trabajo desarrollado por los espacios de formación artística municipales. “Es una emoción enorme ver a nuestros chicos de la Casa de la Cultura, a nuestras orquestas sinfónicas, con niños desde los seis años, y a nuestros coros”, manifestó.
Al cerrar el acto, el intendente incorporó un mensaje político a su discurso y se refirió a la situación social. “Sé que la estamos pasando muy mal, que tenemos tristeza, bronca y desesperanza”, afirmó, antes de convocar a transformar esos sentimientos “en lucha”. También reivindicó el papel histórico de La Matanza dentro de los sectores “nacionales y populares”.
La agenda de “Primavera de Libros” contempla la participación de Alejandro Dolina, Reynaldo Sietecase, Pedro Saborido, Alejandro Bercovich, Fernando Borroni, Carito Müller, Esteban Lamothe y Luana Pascual, entre otras figuras.
A ellos se sumarán sellos editoriales y una programación que incluye música en vivo, la Fiesta de la Primavera, el Pericón Nacional, espectáculos y propuestas gastronómicas con food trucks. También está prevista la participación de Ignacio Copani.
Con esas actividades, el municipio espera volver a recibir a cientos de miles de visitantes durante los diez días de una Feria que combina la promoción del libro y la lectura con propuestas educativas, música, danza, teatro y espacios para las producciones culturales del distrito.
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