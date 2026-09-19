La Feria del Libro de La Matanza abrió su 19ª edición

"Para toda nuestra gente"

“Estamos muy orgullosos porque hoy la Feria del Libro de La Matanza es la de mayor magnitud de la Argentina y es totalmente gratuita para toda nuestra gente”, afirmó Espinoza. Según detalló, durante los diez días habrá actividades para chicos, adultos y adultos mayores, además de presentaciones de escritores, periodistas y artistas.

La programación concluirá el 21 de septiembre, en coincidencia con el Día del Estudiante y de la Juventud, con espectáculos especialmente destinados al público joven.

Por su parte, Magario puso el foco en el desarrollo alcanzado por la iniciativa y en su relación con la educación. La vicegobernadora sostuvo que la Feria “se ha convertido en la más convocante e importante” y destacó particularmente la participación de estudiantes de las escuelas del distrito.

Artistas locales

Durante la jornada inaugural también hubo un fuerte protagonismo de los artistas locales. Participaron los Coros y Orquestas de La Matanza, la Banda de Música Municipal, el Taller Intensivo de Teatro Musical de la Casa de Cultura de Ramos Mejía, el Estudio de Danza y Arte Alas y el Taller Alegría. Además, fueron reconocidos los ganadores de distintos certámenes culturales.

Uno de los momentos destacados fue la participación de Mora Godoy y su compañía. Espinoza calificó a la bailarina como “embajadora cultural de la Argentina” y valoró su presencia en una nueva edición del encuentro.

Godoy, en tanto, recordó el programa de becas gratuitas de capacitación artística impulsado junto con la Fundación Banco Provincia. Explicó que varios de los jóvenes que participaron de la inauguración se formaron a través de esa iniciativa y anunció que las becas continuarán el próximo año con una nueva camada de estudiantes.

La secretaria de Cultura, Silvia Francese, reivindicó la decisión del municipio de sostener la actividad cultural. “Hoy elegir estar entre libros es un acto de muchísima convicción”, señaló, y aseguró que desde el distrito la cultura es considerada “una inversión” y “un derecho”.

Espinoza también resaltó el trabajo desarrollado por los espacios de formación artística municipales. “Es una emoción enorme ver a nuestros chicos de la Casa de la Cultura, a nuestras orquestas sinfónicas, con niños desde los seis años, y a nuestros coros”, manifestó.

En lucha

Al cerrar el acto, el intendente incorporó un mensaje político a su discurso y se refirió a la situación social. “Sé que la estamos pasando muy mal, que tenemos tristeza, bronca y desesperanza”, afirmó, antes de convocar a transformar esos sentimientos “en lucha”. También reivindicó el papel histórico de La Matanza dentro de los sectores “nacionales y populares”.

La agenda de “Primavera de Libros” contempla la participación de Alejandro Dolina, Reynaldo Sietecase, Pedro Saborido, Alejandro Bercovich, Fernando Borroni, Carito Müller, Esteban Lamothe y Luana Pascual, entre otras figuras.

A ellos se sumarán sellos editoriales y una programación que incluye música en vivo, la Fiesta de la Primavera, el Pericón Nacional, espectáculos y propuestas gastronómicas con food trucks. También está prevista la participación de Ignacio Copani.

Con esas actividades, el municipio espera volver a recibir a cientos de miles de visitantes durante los diez días de una Feria que combina la promoción del libro y la lectura con propuestas educativas, música, danza, teatro y espacios para las producciones culturales del distrito.