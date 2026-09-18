Milei visitó Bahía Blanca y recorrió una empresa que se adhirió al RIGI

Durante el traslado hacia la sede de la firma, el mandatario sobrevoló los terrenos, linderos a la Central Térmica Piedra Buena, donde Pampa Energía construirá una planta para producir urea, con capacidad de 2,1 millones de toneladas anuales a partir de 2029, mediante una inversión de USD 2.700 millones a partir de la aprobación por parte del Gobierno nacional de la adhesión al RIGI.

El Presidente Javier Milei, junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recorrió las instalaciones de la nueva planta de MEGA S.A.



Durante la visita fueron recibidos por Tomás Córdoba, CEO de MEGA S.A., y Horacio Marín, Presidente y CEO de YPF S.A. pic.twitter.com/aRMWzPNDyN — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 18, 2026

Encuentro de Milei con la militancia

Milei también tiene previsto un encuentro con la militancia libertaria en Bahía Blanca, en el marco de la agenda que despliega en la ciudad bonaerense.

La convocatoria está prevista para las 16:00 en las inmediaciones del Hotel Land Plaza, donde se espera la concentración de militantes y referentes locales del espacio oficialista. en compañía de su hermana, el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja.