Milei visitó Bahía Blanca y recorrió una empresa que se adhirió al RIGI

Junto con su comitiva, estuvo presente en las instalaciones de la nueva planta de MEGA y dialogó con los operarios. También se encontrará con la militancia.
lEl presidente Javier Milei, junto su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recorrió las instalaciones de la nueva planta de MEGA S.A., en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, una empresa que acaba de adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La delegación fue recibida por el CEO de la compañía, Tomás Córdoba, y el presidente y CEO de YPF S.A., Horacio Marín. Durante la jornada, Milei dialogó con empleados y participó de una presentación institucional sobre los planes de expansión de la empresa, donde invirtió US$ 365 millones para ampliar su capacidad de procesamiento y exportación de hidrocarburos
La Oficina del Presidente publicó un breve mensaje en su cuenta de X en el que informó sobre un encuentro entre Javier Milei y Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, durante la visita del mandatario a Bahía Blanca.
Durante el traslado hacia la sede de la firma, el mandatario sobrevoló los terrenos, linderos a la Central Térmica Piedra Buena, donde Pampa Energía construirá una planta para producir urea, con capacidad de 2,1 millones de toneladas anuales a partir de 2029, mediante una inversión de USD 2.700 millones a partir de la aprobación por parte del Gobierno nacional de la adhesión al RIGI.
Milei también tiene previsto un encuentro con la militancia libertaria en Bahía Blanca, en el marco de la agenda que despliega en la ciudad bonaerense.
La convocatoria está prevista para las 16:00 en las inmediaciones del Hotel Land Plaza, donde se espera la concentración de militantes y referentes locales del espacio oficialista. en compañía de su hermana, el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja.
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