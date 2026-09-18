Asimismo, declaró que “lo que hicieron los choferes de las Tomás Guido es lo que hacemos todos los vecinos de Lanús, que estamos cansados de tener las calles muy dañadas”, al tiempo que mencionó que “el hecho de que esta vez lo realizaron los conductores de un colectivo fue muy chocante”.

“Cuando vas a quejarte por este tema a la Municipalidad, te responden con que no tienen plata, pero sí la tienen para hacer festivales”, exclamó y puntualizó que “uno no está en contra de la cultura, pero hay prioridades más urgentes”. En ese sentido, reveló que la Comuna “si alguna vez hace reparaciones de los baches, las efectúa mediante el arrojo de brea sobre el material que dejaron los vecinos”.

“No usa asfalto ni hormigón, usan brea, material que a los seis meses, según nuestro equipo técnico, se vuelve a romper”, exclamó. La edil contó que esa situación la observó en su propio barrio y consideró que “la Intendencia nos toma de idiotas a los vecinos”. “Esa reparación la hizo cuando falta un año para las elecciones, pero en los primeros tres años de su mandato no hizo nada al respecto”, sentenció.

También Patricia Werenicz explicó que “para que te aprueben la Verificación Técnica Vehicular (VTV), te piden que tengas el auto en condiciones, algo imposible por las calles llenas de baches”