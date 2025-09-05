Casi 730 mil vecinos están habilitados para votar en Avellaneda y Lanús

En Avellaneda, habrá 325.434 electores habilitados que votarán en 921 mesas. El oficialismo del distrito, representado por Fuerza Patria, llevará como principales candidatos al mismísimo intendente Jorge Ferraresi, Claudia Cecilia Colaso y José Gabriel Alessi.

Por su parte, La Libertad Avanza competirá con Cristian Frattini, Verónica Alejandra Sagol y Lucas Ariel Yacob como principales aspirantes. Mientras que por Somos Buenos Aires irán Rodrigo Emilio Galetovich, Melisa Gorosito y Alen Lodeiro. En tanto Claudia Vercellino, Sergio Esteban Leiva y Claudia Evangelina Martínez ocupan las primeras posiciones en el Frente de Izquierda y de Trabajadores.

Las demás fuerzas tendrán como principales candidatos a Cristopher Milton Herrera (Partido Libertario), Reinaldo Berdún (Nuevos Aires), Matilde Rosa Fernández (Potencia), Arnaldo Diaz (Unión y Libertad), Martín González Bayón (Movimiento Avanzada Socialista), Gustavo Cafaro (Frente Patriota Federal) y Silvia Allocati (Política Obrera).

En otro orden, en Lanús, 403.721 vecinos podrán votar en 1.145 mesas. Habrá 14 listas y el oficialismo del intendente Julián Álvarez, de Fuerza Patria lleva como principal candidato a Leandro Decuzzi, Mailén Cervera Novo y Nicolás Russo.

En tanto, La Libertad Avanza tiene a Ignacio Tomas Moroni, Patricia Werenicz y Damián Sala como los primeros aspirantes a convertirse en concejales. Por su parte, Somos Buenos Aires irá con Emiliano Bursese, Sandra Pérez y Carlos Alberto Enrique. Asimismo, el Frente de Izquierda y de Trabajadores llevará a Sofía Belén Salce, José Alejandro Zarauza y Antonela Turienzo.

Los principales candidatos de las restantes nóminas son Benjamín Grimberg (Construyendo Porvenir), Carlos Javier Lamaizon (Partido Libertario), Adrián Brey (Nuevos Aires), Sergio Poc (Potencia), Sergio Villegas (Unión Liberal), Pablo Lozano (Unión y Libertad), Leandro Hidalgo Flores (Movimiento Avanzada Socialista), Elena González (Política Obrera), Mario Rossetti (Tiempo de Todos).