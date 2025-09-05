Piden perpetua para acusada de matar con éxtasis y alcohol a su hija discapacitada

La fiscal Florencia Salas pidió esa fuerte condena, mientras que la defensa planteó la absolución. El crimen ocurrió en 2022 y la causa fue caratulada como homicidio doloso.

Luego de tres días de debate en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3, la fiscal Salas expuso las pruebas contra Natalia Etcheverry que confirmarían la hipótesis acusatoria de que se trató de un homicidio doloso por la ingesta de MDMA y alcohol suministrados por la madre a una niña de 8 años, que en las pericias tuvo 2,27 de alcohol en sangre, éxtasis y benzodiacepinas en estómago, que todavía no habían llegado a metabolizar en sangre.

Para la fiscalía fue un homicidio doloso, en el que la droga y el alcohol fueron suministrados con intención homicida. Mientras que la defensa de Etcheverry planteó en el debate otro escenario y solicitaron la absolución de la mujer. De no ser tenido en cuenta esto, solicitaron de manera subsidiaria una condena menor por abandono de persona.

Luego se ser escuchados los alegatos, el Tribunal N° 3, conformado por los jueces Juan Manuel Sueyro, Federico Wacker Schroder y Fabián Riquert, dará a conocer la sentencia el 16 de septiembre.

Durante las audiencias declararon el padre de la niña fallecida, que fue quien impulsó la denuncia; la hermana de la víctima y dos amigas de ella que conocían el entorno.

Mientras que también dieron testimonios los policías que fueron al lugar del hecho, la enfermera que atendió a la niña, la médica del SAME que pide le la intervención de científica y diferentes peritos.

En este contexto, los peritos establecieron que la cantidad de alcohol hallado en la víctima se corresponde a un litro de vino, lo que podría representar un vaso de otra bebida blanca con mayor graduación alcohólica.

Los peritos coincidieron que la muerte de la niña de 8 años se había producido unas 2 o 3 horas antes del hallazgo del cuerpo.

image

El aberrante hecho

El trágico episodio se conoció el 30 de noviembre de 2022, cuando la imputada fue detenida en una vivienda del barrio López de Gomara, de Mar del Plata.

Todo comenzó con el fallecimiento de la menor en una casa ubicada en Luzuriaga al 1200, el sábado 3 de septiembre de 2022. La mujer aseguró entonces haber encontrada muerta a la niña, quien padecía trastornos epilépticos además de un retraso madurativo.

En una primera instancia los médicos certificaron, ante la ausencia externa de señales de traumatismos, el deceso, vinculando la causa a las patologías de la niña.

Cuando el padre se presentó en la fiscalía y manifestó que, si bien el certificado de defunción ya había sido expedido con el causal de muerte natural, tenía serias sospechas de su ex pareja y madre de su hija.

De esta forma, desde la Fiscalía N° 1 se pidió a la Justicia de Garantías la exhumación del cuerpo y se encargó al Cuerpo Médico Forense de la Policía Científica una serie de estudios de laboratorio.

Los peritajes detectaron restos de metilendioxi y metanfetamina, compatibles con la droga de diseño sintético conocida popularmente como “éxtasis”. También se confirmó el hallazgo de una considerable cantidad de alcohol en sangre.