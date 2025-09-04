José Pekerman vaticinó al sucesor de Messi en la Selección Argentina: "Él nos hará ganar"

“Va a marcar la historia y nos va empezando a hacer entender esta otra etapa. A lo mejor es ese del que estamos hablando: el equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es éste”, disparó Pekerman en diálogo con DSports Radio.

El presente de Mastantuono es inmejorable. Tras su explosión de talento en River, el joven de 18 años fue transferido al Real Madrid y está ganando protagonismo, al igual que en la Selección Argentina. De hecho, será titular en la Albiceleste en este duelo con Venezuela: formará parte de un tridente con el mismísimo Lionel Messi y Julián Álvarez.

image

Scaloni, quien siempre reconoció a José como su gran maestro como DT, también un tiempo atrás fue muy elogioso sobre la joya de Real Madrid: “Lo lleva de una manera positiva, su entrenador y compañeros lo arroparon y eso es importante. Son chicos que nos van a dar un montón en el futuro”, señaló el DT sobre él y sobre Nico Paz.

Además, Pekerman habló de Messi, quien ya confirmó que jugará su último partido de Eliminatorias en Argentina: “Va a ser muy especial ver a Messi por última vez en nuestro país, quedará marcado como un suceso histórico y será una emoción muy grande. Es un ejemplo dentro y fuera de la cancha”.

El exseleccionador también recordó cómo fue aquel primer llamado al rosarino: “No dudábamos de que España iba a intentar seleccionarlo, entonces decidimos acelerar y llamarlo para que formara parte de la Selección Argentina y ahí es en donde se hizo el amistoso internacional ante Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors”.

Por último, fue consultado sobre su futuro y un posible desembarco en Boca como mánager. Aunque evitó dar precisiones, reconoció que mantiene diálogo con Juan Román Riquelme: “Con Román tenemos una relación tan grande que cuando alguien levanta el teléfono, vamos a hablar. Eso no quiere decir que todo está de acuerdo para hacer algo”.