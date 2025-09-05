Dock Sud busca sumar de a tres ante el puntero

La llegada del orientador Jesús Díaz al conjunto Inundado le dio una refrescada al elenco de la región y se recompuso de ocho cotejos sin victorias, por lo tanto va por un nuevo éxito, nada menos que frente al líder de la Primera B y como visitante.

Para visitar al Funebrero, Díaz podría alistar los mismos de la jornada con triunfo ante Excursionistas, es decir: Javier Bustillos; Pedro Durante, Dylan Arias, David Orellana, Daniel Meza Montiel; Lucas Chiapparo, Enzo Vlaeminch, Joel González, Alejandro Ávalos; Román Pérez y Mauro Molina.

Por el lado del puntero, igualó ante Villa San Carlos en la pasada fecha y tratará de revalidar la unidad frente al Docke, que sólo quiere salir de la mala y arrimarse al Reducido.