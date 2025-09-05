Provincia

Dock Sud busca sumar de a tres ante el puntero

Enfrentará a Midland el lunes y el once sería el mismo que venció a Excursionistas, lo que le significó tres puntos vitales para arrimarse al Reducido y terminar una racha de ocho encuentros sin ganar.

Dock Sud se prepara en pos del partido ante Midland, el líder de la Primera B, para este lunes a las 20 en Libertad, y el equipo Darsenero podría repetir el once que venció a Excursionistas, hecho que le permitió lograr tres puntos vitales la lucha por arrimarse en el Reducido, y además finalizar una racha de ocho partidos sin ganar. Por si fuera poco salió del último puesto del Torneo Clausura.

La llegada del orientador Jesús Díaz al conjunto Inundado le dio una refrescada al elenco de la región y se recompuso de ocho cotejos sin victorias, por lo tanto va por un nuevo éxito, nada menos que frente al líder de la Primera B y como visitante.

Para visitar al Funebrero, Díaz podría alistar los mismos de la jornada con triunfo ante Excursionistas, es decir: Javier Bustillos; Pedro Durante, Dylan Arias, David Orellana, Daniel Meza Montiel; Lucas Chiapparo, Enzo Vlaeminch, Joel González, Alejandro Ávalos; Román Pérez y Mauro Molina.

Por el lado del puntero, igualó ante Villa San Carlos en la pasada fecha y tratará de revalidar la unidad frente al Docke, que sólo quiere salir de la mala y arrimarse al Reducido.

