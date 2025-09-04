El Senado aprobó un proyecto para restringir el uso de los DNU

Previaimante, en una señal de fuerza política y de un revés para el Ejecutivo, la oposición logró ratificar la ley de emergencia en discapacidad, que el Presidente había vetado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SenadoArgentina/status/1963726469357773205&partner=&hide_thread=false Queda aprobado en general con 56 afirmativos, 8 negativos y 2 abstenciones el proyecto de ley que modifica el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, delegación legislativa y de promulgación parcial de las leyes — Senado Argentina (@SenadoArgentina) September 4, 2025

El proyecto que busca limitar el alcance de los DNU. Tras obtener la aprobación del Senado, la iniciativa pasará a Diputados para su definición final y para que convierta en ley.

El proyecto regula los decretos que buscan limitar la herramienta que utilizó Milei a lo largo de estos meses para saltear al Poder Legislativo.

La iniciativa establece un plazo de 90 días corridos para la aprobación del DNU por ambas cámaras o se considera “derogado”, y solo deja a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Además, el rechazo de una de las cámaras ya lo deja sin efecto, entre otros puntos.

Embed

El debate

La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti dirigió críticas a los legisladores del PRO y la UCR que cuestionaron la utilización de los DNU y apoyaron la modificación de la Ley. En ese marco, remarcó: “Han pasado gobiernos de distintos signos políticos y con diferentes estilos, y esta norma nunca se modificó. Ahora todos aseguran que tenían proyectos, que siempre estuvieron en contra, pero cuando les tocó gobernar no la tocaron. Durante las gestiones del PRO y del radicalismo tampoco se debatió”.

La senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri cruzó al bloque de La Libertad Avanza en el Senado: "Le recuerdo a los senadores del oficialismo que, si estaba mal antes, está mal ahora", y remarcó: "Escuché a senadores preopinantes que son parte del Gobierno diciendo que se hizo abuso de esta ley".

"Ya lleva 80 DNU este Presidente, solamente se trató el DNU 70 y el 656/24 que es el que daba por decreto aumento de fondos reservados a la SIDE. El resto de los decretos no se trataron. La comisión que trata el resto no trata ninguno, no dictamina", sentenció el senador Martín Lousteau por la Unión Cívica Radical.