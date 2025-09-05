Lucas Vila, de Lomas Athletic pasa a estar en la estructura de Leoncitas

Los distintos seleccionados se han nutrido de figuras surgidas en la entidad de Lomas de Zamora y ahora es el turno de otro exponentes, que si bien no tiene sus raíces formativas en el club, bajo su conducción, en un año, logró la triple corona con las Conejas.

El DT del plantel femenino campeón del Metropolitano, Súper 8 y Copa Buenos Aires 2024 y que además forma parte del plantel de Banco Provincia, irá a la grilla que nutre a las formación de las Leonas, la plana mayor de la especialidad del palo y la bocha.

El Colo se incorporó a las Leoncitas, que dirige Juan Martín López, campeón del Torneo Panamericano Junior Asunción 2025. Campeón olímpico en Río 2016 -junto a Agustín Mazzilli-, Vila aportará la experiencia y el rodaje adquirido en su carrera deportiva para acompañar el crecimiento y desarrollo de las jóvenes talentos del hockey argentino.

En su paso por los Leones disputó 274 partidos y marcó 87 goles, unas cifras superlativas, dado que participó de cinco mundiales, tres Juegos Olímpicos y además fue tres veces campeón Panamericano. En 2020 recibió el Premio Konex por su trayectoria deportiva, en reconocimiento a las personalidades e instituciones más valiosas de la cultura argentina.

No es el primer DT en los últimos años en llegar a un seleccionado, ya que Fernando Ferrara entrena a las Leonas, luego de su paso por Lomas Athletic, donde fue campeón del Metropolitano 2019.

Además, su asistente es Ignacio Bergner, también campeón con las Conejas del Metropolitano 2022 y del Súper 8. Y parte de su cuerpo técnico también lo integra la exdelantera Alejandra Gulla, máxima goleadora de las Leonas (150 en 247 partidos) y ganadora de siete de los 10 Torneos Metropolitanos que disputó con Lomas Athletic.

En cuanto al próximo objetivo de las Leoncitas, al proyecto que se suma Lucas Vila, es el Mundial Chile 2025, a desarrollarse del 1º al 13 de diciembre, en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional de Santiago.

Tendrá estrecho trabajo con tres jugadoras que habitualmente entrena en Lomas Athletic: Milagros Di Santo, Delfina Mussari Carmona y Emma Knobl, que viene del plantel de las Leonas, con el que se consagró en la Copa América en Montevideo, Uruguay.