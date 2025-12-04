Policiales |

Lanús: violento robo de una moto y se fueron a los tiros en la puerta de una clínica

El hecho sucedió el martes al mediodía. Los delincuentes eran dos. Un testigo filmó desde una clínica privada, frente a la cual cometieron el hecho.

Motochorros cometieron un violento robo en pleno centro de Lanús, frente a una clínica privada, y se fueron a los tiros. En el ataque, que fue grabado por un testigo, se llevaron la moto de un joven que estaba parado en la vereda esperando para ingresar al centro de salud.

El violento hecho ocurrió el martes al mediodía en la intersección de Quintana e Iberlucea, en una zona céntrica y muy transitada de la ciudad bonaerense.

robo lanus

En el video, que rápidamente se viralizó por las redes sociales, se escucha una de las detonaciones y se puede ver el momento en el que uno de los ladrones, que se mueve con la moto con la que llegaron al lugar, levanta su brazo al escapar y efectúa el tercer tiro al aire justo en el momento en que baja de la vereda para sumarse al tránsito.

Oscar fue un testigo involuntario del robo. El vecino estaba trabajando en un balcón frente a la Clínica Modelo y le tocó presenciar la secuencia de disparos y los gritos de la víctima. "Me tiré al piso porque sentí los disparos", contó en diálogo con LN+.

"Hubo una discusión previa y se llevaron la moto. El hombre les gritaba que necesitaba la moto para trabajar, pero no les importó nada. Fue una desgracia con suerte, porque ni la víctima ni las otras personas que estaban en el lugar salieron lastimados. Acá de día hay mucho movimiento", detalló Oscar.

Minutos después arribaron los móviles policiales, aunque los delincuentes ya habían logrado escapar. Los vecinos señalaron que la respuesta fue rápida, pero insuficiente para evitar la fuga.

Las autoridades trabajan ahora en el análisis de los videos aportados por la comunidad para avanzar con la investigación.

