Cayó una banda que utilizaba inhibidores para robar automóviles

Fue a través del empleo de la Inteligencia Artificial, del monitoreo realizado por la Oficina de Video Análisis Criminal (OVAC) y el uso de la tecnología de Lectores de Patentes del municipio.
Por el registro en tiempo real de una patente cayó una banda que se dedicaba a cometer robos de automóviles mediante la utilización de inhibidores de señal de alarma en Quilmes. Precisamente, para la desarticulación del grupo delictivo fue fundamental la aplicación de la Inteligencia Artificial del sistema de monitoreo, llevada a cabo por la Oficina de Video Análisis Criminal (OVAC) y de la tecnología de Lectores de Patentes del municipio.
Todo comenzó a partir de una investigación que se inició después de un robo ocurrido el miércoles pasado en el cruce de Avenida 12 de Octubre y Sáenz Peña, lo que derivó en un exhaustivo análisis de las cámaras de vigilancia, mediante el cual los especialistas de la OVAC lograron identificar el vehículo de apoyo utilizado por los delincuentes: un Chevrolet Onix Plus gris con dominio AF-995-QQ.
A partir de esa información, la patente del rodado resultó cargada inmediatamente a la base de datos de alertas del sistema de seguridad municipal. De esa manera, lograron que el vehículo fuera detectado por las cámaras lectoras de patentes en el momento exacto de su ingreso por el Triángulo de Bernal.
Tras emitirse la alerta automática, coordinaron un seguimiento en tiempo real que permitió a las fuerzas de seguridad para interceptar el rodado y aprehender a sus dos ocupantes en la intersección de Avenida La Plata y Rodolfo López. En ese sentido, se consolida aún más el uso de los Lectores de Patentes (LPR) como una herramienta fundamental para el cerrojo digital y la prevención del delito complejo en el distrito y en los demás que integra la región.
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