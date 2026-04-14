Cayó una banda que utilizaba inhibidores para robar automóviles

Tras emitirse la alerta automática, coordinaron un seguimiento en tiempo real que permitió a las fuerzas de seguridad para interceptar el rodado y aprehender a sus dos ocupantes en la intersección de Avenida La Plata y Rodolfo López. En ese sentido, se consolida aún más el uso de los Lectores de Patentes (LPR) como una herramienta fundamental para el cerrojo digital y la prevención del delito complejo en el distrito y en los demás que integra la región.