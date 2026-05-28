Mayra Mendoza: "Con Cristina proscripta no hay democracia"

“No se va a poder hacer peronismo si hoy no decimos lo que estamos viviendo", aseveró la legisladora provincial. Luego advirtió que "después empieza la situación de que ‘la correlación de fuerzas no da, de que no se puede en este momento, el mal menor, el posibilismo’, y eso ya lo viví, ya lo vivimos en este país, y no quiero volver a repetir errores. Todo el peronismo debería poder manifestarse por la libertad de Cristina para poder hacer lo que necesita este país cuando volvamos a ser gobierno. Porque sino siempre vamos a estar condicionados por los que tienen presa a Cristina. Hay que poder decirles que no les tenemos miedo”.

Más adelante Mayra Mendoza recordó: “Hemos ganado dos veces este municipio de Quilmes, la segunda reelección con más del 50 por ciento, acompañada de dirigencia política plural, desde sectores más de izquierda, un peronismo más conservador, pero eran y son todos parte de un proyecto político que pone eje en la ciudad y en la mejora de sus barrios, de su lugar. Así que creo que esto mismo hay que traspolarlo a la Provincia y a la Nación, y todos tenemos que ser parte de esa recuperación, del país, y de la Argentina. Creo que esa es la tarea, por eso a veces no entiendo cuando en vez de unir se divide, y bueno, me parece que no le hace bien a nadie esa división".

Y volviendo a referirse a Cristina Fernández de Kirchner, la dirigente sostuvo que “acá hay causas armadas con una clara intencionalidad política de tenerla proscripta y de que muchos habitantes de nuestro país quieran elegirla y no puedan. Entonces me parece que es una democracia completamente condicionada, es una evidencia de la falta de división de poderes que está habiendo en nuestro país y creo que Cristina debe estar en libertad previo a que quizás alguien pueda indultarla, que por supuesto también es una herramienta, pero es una mujer inocente que está presa injustamente por causas armadas”.