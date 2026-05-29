Kicillof: "El mercado no soluciona todos los problemas, se necesita un Estado presente"

El gobernador encabezó una serie de actos en los que entregó de títulos de propiedad, computadoras para estudiantes y maquinaria ambiental.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof destacó la función del Estado para "traer respuestas concretas e igual de oportunidades" a los sectores más postergados, y aseguró que en los últimos dos años de gobierno del presdiente Javier Milei "todo está empeorando"
Kicillof encabezó este viernes una jornada de gestión en Mar Chiquita que incluyó la entrega de 137 escrituras gratuitas para familias del distrito, la inauguración de dos espacios de usos múltiples (SUM), la distribución de netbooks para estudiantes secundarios y la incorporación de equipamiento destinado a tareas ambientales.
En ese marco, el mandatario afirmó: “Esta jornada demuestra que, aunque nos digan que el mercado soluciona todos los problemas, se necesita de un Estado presente para traer respuestas concretas y generar igualdad de oportunidades para los y las bonaerenses”, y desde que asumió, "Javier Milei está destruyendo el Estado nacional, pero no pudo hacer lo mismo con la Provincia: acá están las escrituras que los vecinos y vecinas de Mar Chiquita esperaron durante tanto tiempo”.
“Hace dos años que todo está empeorando en la Argentina: la industria, el comercio, el turismo y las familias endeudadas son consecuencia de un Presidente que no piensa en la gente, sino en las corporaciones extranjeras”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Nosotros representamos a los pibes que necesitan computadoras para estudiar, a los trabajadores y a los adultos mayores que requieren acompañamiento y lugares de encuentro”.
La actividad se desarrolló junto al intendente Walter Wischnivetzky y funcionarios provinciales. Las escrituras fueron otorgadas en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, que busca regularizar la situación dominial de viviendas y brindar seguridad jurídica a sus propietarios.
Según se informó, los 137 títulos de propiedad beneficiaron a vecinos de distintos barrios del municipio. También recibieron escrituras la Asociación Jubilados y Pensionados “Nuestra Señora de Luján” y el Club Atlético Belgrano.
Durante el acto, Kicillof destacó la importancia de este tipo de políticas públicas y sostuvo que las escrituras representan una respuesta a una demanda histórica de numerosas familias del distrito.
Nuevos espacios para actividades comunitarias
La jornada incluyó además la inauguración de dos SUM construidos mediante una inversión provincial de $153 millones. Uno de los espacios está ubicado en el barrio PROCREAR y el otro en la localidad de La Caleta.
De acuerdo con las autoridades, los nuevos edificios estarán destinados al desarrollo de talleres culturales, actividades sociales y propuestas vinculadas al turismo local.
En el marco de la visita, el Gobernador entregó 30 netbooks a estudiantes de la Escuela Secundaria N°6 a través del programa Conectar Igualdad Bonaerense. Además, se otorgaron certificados a egresados de la Diplomatura en Marketing Digital con Inteligencia Artificial, desarrollada mediante el Programa Puentes.
Por otra parte, se puso en funcionamiento un tractor destinado al mantenimiento de la Reserva Provincial de Mar Chiquita y un autoelevador para fortalecer las tareas que se realizan en la planta local de reciclado.
La recorrida incluyó también visitas al Centro Cultural Municipal “Estación Cultura”, recientemente reacondicionado, y al Centro Educativo Complementario N°801.
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