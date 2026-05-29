Kicillof: "El mercado no soluciona todos los problemas, se necesita un Estado presente"

En ese marco, el mandatario afirmó: “Esta jornada demuestra que, aunque nos digan que el mercado soluciona todos los problemas, se necesita de un Estado presente para traer respuestas concretas y generar igualdad de oportunidades para los y las bonaerenses”, y desde que asumió, "Javier Milei está destruyendo el Estado nacional, pero no pudo hacer lo mismo con la Provincia: acá están las escrituras que los vecinos y vecinas de Mar Chiquita esperaron durante tanto tiempo”.

“Hace dos años que todo está empeorando en la Argentina: la industria, el comercio, el turismo y las familias endeudadas son consecuencia de un Presidente que no piensa en la gente, sino en las corporaciones extranjeras”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Nosotros representamos a los pibes que necesitan computadoras para estudiar, a los trabajadores y a los adultos mayores que requieren acompañamiento y lugares de encuentro”.

La actividad se desarrolló junto al intendente Walter Wischnivetzky y funcionarios provinciales. Las escrituras fueron otorgadas en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, que busca regularizar la situación dominial de viviendas y brindar seguridad jurídica a sus propietarios.

Títulos de propiedad para familias e instituciones

Según se informó, los 137 títulos de propiedad beneficiaron a vecinos de distintos barrios del municipio. También recibieron escrituras la Asociación Jubilados y Pensionados “Nuestra Señora de Luján” y el Club Atlético Belgrano.

_AR13522 Familias del distrito recibieron títulos de propiedad en el marco del programa provincial “Mi Escritura, Mi Casa”.

Durante el acto, Kicillof destacó la importancia de este tipo de políticas públicas y sostuvo que las escrituras representan una respuesta a una demanda histórica de numerosas familias del distrito.

Nuevos espacios para actividades comunitarias

La jornada incluyó además la inauguración de dos SUM construidos mediante una inversión provincial de $153 millones. Uno de los espacios está ubicado en el barrio PROCREAR y el otro en la localidad de La Caleta.

_AR13150 Los nuevos SUM funcionarán como espacios para actividades culturales, sociales y comunitarias.

De acuerdo con las autoridades, los nuevos edificios estarán destinados al desarrollo de talleres culturales, actividades sociales y propuestas vinculadas al turismo local.

Educación y fortalecimiento ambiental

En el marco de la visita, el Gobernador entregó 30 netbooks a estudiantes de la Escuela Secundaria N°6 a través del programa Conectar Igualdad Bonaerense. Además, se otorgaron certificados a egresados de la Diplomatura en Marketing Digital con Inteligencia Artificial, desarrollada mediante el Programa Puentes.

Por otra parte, se puso en funcionamiento un tractor destinado al mantenimiento de la Reserva Provincial de Mar Chiquita y un autoelevador para fortalecer las tareas que se realizan en la planta local de reciclado.

La recorrida incluyó también visitas al Centro Cultural Municipal “Estación Cultura”, recientemente reacondicionado, y al Centro Educativo Complementario N°801.