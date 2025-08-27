Cecconato, oficializado como nuevo técnico de Argentino de Quilmes

Con la mira en el duelo del sábado ante Deportivo Armenio, el Mate oficializó al DT Cecconato en su continuidad y este será su primer choque como entrenador definitivo, tras tomar la posta ante la renuncia de Grabinski, primero como interino.

El Mate logró un triunfo notable ante San Martín de Burzaco, con goles de Lucas Rebecchi y Máximo Guzmán, y alcanzó las 13 unidades, por lo que está undécimo en el Torneo Clausura. También se ubica décimo en la tabla general con 37 puntos, a dos puntos del sector de Reducido.

Como jugador, Cecconato estuvo en el Criollo entre 1983 y 1990, con 156 partidos 29 goles y el título de la temporada 88/89. Está en el puesto número 20º de los jugadores con más partidos con la camiseta de Argentino.