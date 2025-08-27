Equipamiento para 60 unidades productivas de Avellaneda

Fueron entregadas por el Municipio a través del programa Banco de Herramientas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad provincial. Tienen un valor de 14 millones de pesos.
Un total de 60 unidades productivas de Avellaneda recibieron equipamiento de diversos elementos valuados en 14 millones de pesos a través del programa Banco de Herramientas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, que busca fortalecer el emprendurismo bonaerense. La distribución simbólica de los insumos lo hizo el subsecretario de Economía Popular, Daniel Menéndez, junto a la intendenta interina, Magdalena Sierra.
Mediante la inversión que otorga el Estado provincial por mandato del gobernador Axel Kicillof, el distrito logró adquirir kits de herramientas, maquinarias e insumos para emprendimientos de diversos rubros. La iniciativa se enmarca dentro del programa provincial Fortalecer para Crecer, impulsado por la Subsecretaría de Economía Popular, y cuyo objetivo es acompañar y potenciar el trabajo de los emprendedores locales.
En relación a esta política, el subsecretario Menéndez destacó: "Sabemos que detrás de cada herramienta hay una historia, un esfuerzo y una familia que se potencia. Por eso impulsamos estos programas, porque creemos que el trabajo es el verdadero motor de desarrollo, inclusión y esperanza".
El programa no solo contempla la entrega de equipamiento, sino también capacitaciones, tutorías y acompañamiento permanente para promover el asociativismo y la construcción de cadenas de valor que fortalezcan la trama productiva local.
El acto contó además con la participación de la candidata a diputada provincial Romina Barreiro y del presidente del Consejo de Economía Social y Popular, Diego Bartalotta, quienes junto a las autoridades locales acompañaron a los emprendedores en esta jornada de celebración colectiva.
comentar