Equipamiento para 60 unidades productivas de Avellaneda

Mediante la inversión que otorga el Estado provincial por mandato del gobernador Axel Kicillof, el distrito logró adquirir kits de herramientas, maquinarias e insumos para emprendimientos de diversos rubros. La iniciativa se enmarca dentro del programa provincial Fortalecer para Crecer, impulsado por la Subsecretaría de Economía Popular, y cuyo objetivo es acompañar y potenciar el trabajo de los emprendedores locales.

En relación a esta política, el subsecretario Menéndez destacó: "Sabemos que detrás de cada herramienta hay una historia, un esfuerzo y una familia que se potencia. Por eso impulsamos estos programas, porque creemos que el trabajo es el verdadero motor de desarrollo, inclusión y esperanza".

El programa no solo contempla la entrega de equipamiento, sino también capacitaciones, tutorías y acompañamiento permanente para promover el asociativismo y la construcción de cadenas de valor que fortalezcan la trama productiva local.

El acto contó además con la participación de la candidata a diputada provincial Romina Barreiro y del presidente del Consejo de Economía Social y Popular, Diego Bartalotta, quienes junto a las autoridades locales acompañaron a los emprendedores en esta jornada de celebración colectiva.