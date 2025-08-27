Pesar por la muerte de Claudio Garófalo

A lo largo de su amplio recorrido, Garofalo cosechó 22 triunfos de los cuales le primero fue en San Luis 2009 con José María López y su Torino, mientras que su último éxito fue en 2023 con Matías Rossi, sobre el Toyota Camry.

Como preparador de motor Cherokee fue el que más victorias logró con 19 carreras entre 2018 y 2019, de las cuales ganó cinco consecutivas con Alan Ruggiero (3) y Facundo Ardusso (2).

Sin dudas también Garófalo dejó su huella en el Turismo Nacional, como preparador de Jerónimo Tetti y Joel Gassmann en los últimos años, en la Clase 3, con los cuales logró triunfos y podios.

También sobresalió como preparador en el Turismo Pista, Turismo 4000 y TC2000, dado que entre 2004 y 2005 hizo los motores Honda del equipo de Oscar Fineschi.