Grelak define el once para enfrentar a Alvarado

En la práctica de este miércoles, Aranda y Flores jugaron alternadamente en la última línea por la lesión de Allende, quien está desgarrado y tendrá para varias semanas, al tiempo que en el mediocampo alistó a Juan Cruz Kaprof alternando con Marcos Roseti. Y en el sector ofensivo Jano Coronel cambió con Oscar Belinetz.

De este modo, y con varias dudas, el once se perfila con: Esteban Glellel; Federico Pérez, Aranda ó Flores, Maximiliano Padilla y Santiago Luna; Ramiro Martínez, Enzo Kalinski, Iván Ramírez y Roseti o Kaprof; Gabriel Carabajal; Coronel ó Belinetz.

Por su parte, el orientador Grelak tiene perspectivas para su primer partido oficial desde su retorno al Cervecero y al respecto dijo: "Sabemos que la gente se tiene que identificar con el equipo y cuando la gente se identifica con el equipo listo ya está, lograste todo. Una vez alcanzado eso, entendiste lo hay que hacer en cada partido".

Y marcó las pautas para enderezar el barco del Decano, en diálogo con la prensa: "Primero el grupo tiene que estar más unido que nunca, arrastrar lo que falta, y los detalles para completar lo que uno conoce como jugadores".