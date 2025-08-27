Grelak define el once para enfrentar a Alvarado

El Cervecero recibirá al equipo marplatense en un encuentro que había quedado pendiente de la 21ra. fecha. El técnico tiene una duda en la última línea por la lesión de Leandro Allende.
Quilmes prepara el partido de este jueves ante Alvarado de Mar del Plata, que había quedado pendiente de la 21ra. fecha de la Zona A de la Primera Nacional, y que se jugará en el estadio Centenario a las 20. El DT Alfredo Grelak todavía no confirmó el once, ya que tiene una duda en la última línea, por la lesión de Leandro Allende, ya que se perfilan Francisco Flores y Gabriel Aranda, quienes alternaron este miércoles en el ensayo de fútbol.
En la práctica de este miércoles, Aranda y Flores jugaron alternadamente en la última línea por la lesión de Allende, quien está desgarrado y tendrá para varias semanas, al tiempo que en el mediocampo alistó a Juan Cruz Kaprof alternando con Marcos Roseti. Y en el sector ofensivo Jano Coronel cambió con Oscar Belinetz.
De este modo, y con varias dudas, el once se perfila con: Esteban Glellel; Federico Pérez, Aranda ó Flores, Maximiliano Padilla y Santiago Luna; Ramiro Martínez, Enzo Kalinski, Iván Ramírez y Roseti o Kaprof; Gabriel Carabajal; Coronel ó Belinetz.
Por su parte, el orientador Grelak tiene perspectivas para su primer partido oficial desde su retorno al Cervecero y al respecto dijo: "Sabemos que la gente se tiene que identificar con el equipo y cuando la gente se identifica con el equipo listo ya está, lograste todo. Una vez alcanzado eso, entendiste lo hay que hacer en cada partido".
Y marcó las pautas para enderezar el barco del Decano, en diálogo con la prensa: "Primero el grupo tiene que estar más unido que nunca, arrastrar lo que falta, y los detalles para completar lo que uno conoce como jugadores".
