Celebración y homenaje por el Día de la Reserva Santa Catalina

Vecinos e instituciones locales participaron de distintas propuestas ambientales y culturales organizadas por la Secretaría de Ambiente lomense: salidas de observación de fauna, talleres de educación ambiental y alimentación saludable, una feria de emprendedores sustentables, y una plantación comunitaria de especies nativas.

Además, se presentaron los libros elaborados por estudiantes de la Escuela Secundaria 40, producidos con el acompañamiento de Ambiente Provincia, en los que se refleja el vínculo entre la comunidad y este valioso entorno natural. En los últimos años, el Municipio, junto a la comunidad, avanzó en la creación de la Reserva Provincial, el fortalecimiento del plan de manejo del fuego, la incorporación de equipamiento para guardaparques, la colocación de nueva cartelería y la reforestación con especies nativas.

Desde la Secretaría de Ambiente de Lomas recalcaron la figura de Rasmussen, reafirmando que "su compromiso y legado inspiran a seguir cuidando y fortaleciendo la reserva cada día". Santa Catalina es un pulmón verde fundamental para Lomas y para todo el Conurbano sur. Es historia, identidad y un espacio de encuentro, disfrute y educación ambiental para toda la comunidad.