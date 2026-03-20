Celebran el Día Mundial del Teatro con el obra de "La eternidad de lo efímero"

La narrativa explora los hitos y sacrificios del camino actoral, poniendo de relieve la paradoja del teatro: un arte que desaparece en el instante en que sucede, pero que aspira a la eternidad en la memoria del espectador. La puesta cuenta con las actuaciones de Eduardo Nicolau y Eduardo Uranga, quienes encarnan ese diálogo entre el pasado y el presente. La ficha técnica se completa con la asistencia de dirección de Gustavo Suárez y una cuidada selección musical y de diseño que busca recrear la atmósfera de los grandes clásicos del teatro nacional.