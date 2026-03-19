Caputo sobre las inversiones: "Lo que se viene es un boom que no se imagina nadie"

Caputo explicó que este gobierno tiene diferencias con el de Mauricio Macri, ya que eliminó el déficit durante el primer mes de gestión.

“Es la primera vez en la historia de la Argentina que hay orden macroeconómico por decisión política. Si eventualmente lo hubo, siempre fue producto de una crisis previa. Y el mercado hizo el ajuste que los políticos no se animaban a hacer”, reconoció Caputo, y en ese sentido, agregó: “Es la primera vez que tenemos a un presidente que toma la decisión de generar evitando una crisis, totalmente lo contrario al resto”.

El Ministro dedicó una parte para referirse a la apertura económica y los beneficios que le representan a la gente, a su vez que se refirió a la relación que mantienen desde el Gobierno con los empresarios, en medio del conflicto con algunos sectores.

Respecto al conflicto bélico en Medio Oriente, el funcionario celebró la alineación de Argentina con Estados Unidos e Israel. En la misma línea, cargó contra el comunismo y consideró que alguien “retorcido o tonto” puede pensar que esa corriente política “es positiva”.

Y apuntó: “Tus socios no pueden ser Irán y Venezuela. Vos no podes querer ir al comunismo porque falló. Si vos negas evidencia empírica ya sos más parecido a un tonto que alguien que piensa diferente. Si vos querés ir para el otro lado, después de 100 años de evidencia empírica, no te da mucho el cerebro”, manifestó.

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Emisión y vuelta a los mercados internacionales

Consultado sobre la vuelta hacia los mercados de deuda, Caputo indicó que, por ahora, desde el Gobierno no lo tienen en los planes a corto plazo dado que “hay opciones que son más baratas” y que "no hay ningún capricho con Wall Street, es un tema de costo. Mientras las tengamos, vamos a seguir primando la opción más barata”.

La relación con el FMI

En otro tramo de su participación, Caputo se refirió al vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Es espectacular” debido a que "se generó una relación de mucha confianza. Hoy es un placer de trabajr con el FMI”. En ese sentido, sumó que la Argentina “nunca tuvo una relación como la que tenemos nosotros”.

Sin embargo, el desembolso de US$1.000 millones sigue siendo postergando. Esta mañana, el organismo internacional indicó que “está en curso” y brindarán más información “a medida que progresen estas conversaciones”.