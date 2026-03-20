Dieron inicio al Año Jubilar Franciscano en la Diócesis de Lomas de Zamora

Continuando con la agenda jubilar, la Liga de Madres de Familia de la Diócesis de Lomas de Zamora ha convocado a una jornada de formación y espiritualidad para el lunes. El encuentro tendrá lugar en la Parroquia San Francisco de Asís (Luzuriaga y Moldes, Llavallol), entre las 9.30 y las 15. La actividad está abierta a todos los movimientos, instituciones y grupos parroquiales que deseen participar de un espacio de reflexión y celebración. Se trata de una oportunidad propicia para el encuentro diocesano en torno a las virtudes franciscanas de humildad y caridad.