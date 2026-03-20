Dieron inicio al Año Jubilar Franciscano en la Diócesis de Lomas de Zamora

En Burzaco se realizó la apertura de las celebraciones por los 800 años del fallecimiento de San Francisco de Asís. El próximo lunes se llevará a cabo una jornada diocesana de oración en Llavallol.
Las autoridades de la diócesis de Lomas de Zamora se unieron a la celebración universal del Año Jubilar Franciscano, conmemorando los ocho siglos del fallecimiento del Pobrecillo de Asís. En un acto cargado de simbolismo espiritual, la Capilla San Francisco de Asís de Burzaco marcó el inicio de este tiempo de gracia con la plantación de un olivo, gesto que evoca el mandato evangélico de la paz.
La ceremonia fue presidida por el presbítero Diego Barboza, párroco de la Inmaculada Concepción, de quien depende la capilla ubicada en la intersección de Juan XXIII y Tiglio. Durante el rito, el padre Barboza instó a los fieles a asumir el compromiso de ser "hermanos que cultivan, trabajan y cuidan la paz", recordando que la figura de San Francisco es, ante todo, un llamado a la custodia de la Creación y a la armonía entre las personas.
Continuando con la agenda jubilar, la Liga de Madres de Familia de la Diócesis de Lomas de Zamora ha convocado a una jornada de formación y espiritualidad para el lunes. El encuentro tendrá lugar en la Parroquia San Francisco de Asís (Luzuriaga y Moldes, Llavallol), entre las 9.30 y las 15. La actividad está abierta a todos los movimientos, instituciones y grupos parroquiales que deseen participar de un espacio de reflexión y celebración. Se trata de una oportunidad propicia para el encuentro diocesano en torno a las virtudes franciscanas de humildad y caridad.
Uno de los aspectos más significativos de este Año Jubilar es la concesión de la Indulgencia Plenaria. Según las disposiciones eclesiásticas, aquellos fieles que, con el corazón contrito, se acerquen a la parroquia de Llavallol o a las capillas bajo la advocación del santo, cumplan con las condiciones habituales (confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Sumo Pontífice) y participen de los ritos jubilares, podrán obtener este beneficio espiritual.
El Papa León XIV, mediante un decreto pontificio especial, designó formalmente este periodo como Año Franciscano, resaltando la necesidad de volver a las fuentes de la espiritualidad de Asís para responder a los desafíos de la humanidad contemporánea, promoviendo el diálogo interreligioso y la ecología integral. La diócesis invitó a toda la comunidad a sumarse a las celebraciones, que no sólo honran el legado histórico de uno de los santos más queridos, sino que buscan fortalecer la misión evangelizadora en los barrios del sur del Conurbano.
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