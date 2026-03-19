Kicillof desembarcó en la Ciudad de Buenos Aires con su Movimiento Derecho al Futuro

A su entender, “el Gobierno nacional está en una fase maníaca, hablando de un milagro económico que contrasta con la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas”.

"No nos sorprende, porque la derecha siempre ha hecho lo mismo: oculta la realidad, falsea las causas y esconde cuál es el modelo de país al que nos quieren llevar”, sostuvo Kicillof.

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“Ante ello, no alcanza con militar contra Milei y los intereses que lo impulsan: nuestro desafío es luchar contra el desinterés, el desánimo y la resignación que buscan instalar en nuestro pueblo”, agregó.

En ese sentido, el gobernador señaló que “el principal riesgo que corremos es que convenzan a la sociedad de que este modelo de ajuste y destrucción del tejido productivo era inexorable”.

“En eso debemos ser muy claros: vamos a sumar a todos los que comprendan que estamos en la otra vereda de estas políticas económicas y de este proyecto de país que representa Milei”, remarcó.

Sobre las perspectivas del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, Kicillof reconoció que habrá que “hacer un trabajo inmenso” porque el distrito “ha sido históricamente esquivo” a esa fuerza política.

"Por eso apuntamos a profundizar en los problemas reales. No podemos quedarnos únicamente en las condiciones de las veredas y las plazas: tenemos que discutir una estructura productiva y social distinta para la ciudad, y su rol como capital de una Argentina que abrace un proyecto federal e inclusivo”, indicó.

Por último, Kicillof resaltó que “cuando se habla de la tolerancia a las políticas nacionales y del apoyo que aún tiene Milei, debemos comprender que mucho de eso tiene que ver con lo que hacemos nosotros como oposición”.

“El Movimiento Derecho al Futuro tiene la vocación de construir una alternativa que no solo permita cerrar este ciclo, sino sobre todo abrir otro que sea mucho mejor”, concluyó.

La palabra a Augusto Costa

Por su parte, Costa resaltó que "este encuentro es un paso más en la construcción de un proyecto que nos haga terminar con la pesadilla que nos propone el Gobierno nacional: su ajuste, sus políticas de empobrecimiento y la entrega de soberanía están destruyendo el futuro de las familias”.

“En la Ciudad, además, tenemos un problema llamado macrismo que hace dos décadas profundiza la exclusión, la desigualdad y la especulación inmobiliaria. Hay otro camino posible y llevarlo adelante será nuestra tarea: es con un Estado presente que le mejore la vida a los vecinos, como hace Axel en la Provincia”, añadió.

Durante el acto estuvieron presentes miembros del gabinete provincial, legisladores y militantes de distintas organizaciones políticas referenciadas en el Movimiento Derecho al Futuro.