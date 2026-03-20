Video: dijo que no tomó, pero el test marcó más de 3,0 de alcohol en sangre

La ANSV detectó casos extremos de alcoholemia positiva en operativos en la provincia de Buenos Aires. Conductores con niveles muy altos fueron retirados de circulación y sancionados
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó en los últimos días tres casos graves de alcoholemia positiva en rutas de la provincia de Buenos Aires, el más llamativo entre ellos ocurrió en la autopista Riccheri, donde un conductor negó haber consumido alcohol pero el test arrojó más de 3,0 g/l en sangre, un nivel que supera ampliamente lo permitido y representa un riesgo extremo al volante.
En otros operativos, uno de los casos también superó el límite del alcoholímetro, mientras que otro conductor registró 2,14 g/l sobre la Ruta Nacional 9. En este último episodio, el involucrado minimizó la situación al asegurar que había tomado “una copa”, pese al resultado.
Los valores detectados están muy por encima de lo permitido por la normativa vigente y reflejan condiciones incompatibles con una conducción segura. Según los registros oficiales, estos niveles aumentan de forma significativa la posibilidad de provocar un siniestro vial grave.
Ante estas situaciones, los agentes de la ANSV retiraron a los conductores de la circulación en el momento, retuvieron sus licencias y aplicaron las sanciones correspondientes.
Las multas por este tipo de infracciones pueden alcanzar hasta 1.800.000 pesos, además de la inhabilitación para conducir según determine la Justicia. Las medidas buscan evitar consecuencias mayores y reforzar el cumplimiento de las normas.
Durante el verano, entre enero” y “febrero, se controlaron más de 1.013.198 vehículos en todo el país. En ese período, se detectaron 3.672 casos de alcoholemia positiva, junto a otras infracciones como falta de documentación, ausencia de seguro o incumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).
Los operativos se mantienen de forma permanente en rutas y accesos, con el objetivo de prevenir riesgos y reducir la cantidad de siniestros viales.