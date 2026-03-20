Video: dijo que no tomó, pero el test marcó más de 3,0 de alcohol en sangre

Ante estas situaciones, los agentes de la ANSV retiraron a los conductores de la circulación en el momento, retuvieron sus licencias y aplicaron las sanciones correspondientes.

Las multas por este tipo de infracciones pueden alcanzar hasta 1.800.000 pesos, además de la inhabilitación para conducir según determine la Justicia. Las medidas buscan evitar consecuencias mayores y reforzar el cumplimiento de las normas.

Durante el verano, entre enero” y “febrero, se controlaron más de 1.013.198 vehículos en todo el país. En ese período, se detectaron 3.672 casos de alcoholemia positiva, junto a otras infracciones como falta de documentación, ausencia de seguro o incumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

Los operativos se mantienen de forma permanente en rutas y accesos, con el objetivo de prevenir riesgos y reducir la cantidad de siniestros viales.